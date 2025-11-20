Haberler Galatasaray Haberleri Galatasaray'a 21'lik orta saha! Transferde son söz Okan Buruk'ta

Galatasaray'a 21'lik orta saha! Transferde son söz Okan Buruk'ta Trendyol Süper Lig'de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yoluna doludizgin devam eden Galatasaray'da gözler bir yandan da transferde. Bu doğrultuda sarı kırmızılı scout ekibinin bir süredir sürpriz bir genç yıldızın peşinde olduğu öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi) Galatasaray Haberleri





ABONE OL

Devre arasında kadrosunu minimum 3 futbolcuyla takviye etmek isteyen Galatasaray'da gündem ısınıyor. Yönetimin sezon başında boş bırakılan 2003 kontenjanı için çalışmalar yaptığı ve bazı isimlerin öne çıktığı öğrenildi.

Takvim'in haberine göre Sarı-Kırmızılılar, Midtjylland formasını giyen Denil Castillo ile yakından ilgileniyor.