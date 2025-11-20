Trabzonspor'un başarılı sol stoperi Arseniy Batagov, Avrupa ekiplerinin radarına girdi. Ukraynalı oyuncu için İtalya'dan dev bir takımın 15 milyon euro'yu gözden çıkardığı öne sürüldü. İşte detaylar...

23 yaşındaki Ukraynalı stoper birçok Avrupa kulübünün listesinde. Napoli, Bologna, Nottingham ve Crystal Palace, oyuncunun durumunu takip ediyor. Bu 4 takımın Galatasaray ile oynanan derbiye scout gönderdiği öğrenildi. Hatta Napoli'nin bordo mavili kulübe 15 milyon euro'yu aşkın bir teklif sunduğu öne sürülüyor.