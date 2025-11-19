UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında gözler, Valerenga ile St. Pölten arasında oynanacak önemli mücadeleye çevriliyor. İlk üç haftada 3 puan toplayan Norveç temsilcisi Valerenga, sahasında oynayacağı bu karşılaşmada taraftar desteğini arkasına alarak çıkışını sürdürmeyi amaçlıyor. Konuk ekip St. Pölten ise henüz puanla tanışamadığı turnuvada moral bulmak için sahaya çıkacak. Peki, Valerenga-St. Pölten maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında sahne, Valerenga ile St. Pölten arasındaki kritik mücadeleye hazırlanıyor. Turnuvanın ilk üç haftasında 3 puan elde eden Valerenga, Norveç'te taraftarı önünde oynayacağı bu karşılaşmada galibiyete ulaşarak konumunu güçlendirmeyi hedefliyor. Diğer yanda ise şu ana kadar puanla tanışamayan St. Pölten var. Avusturya temsilcisi, geride kalan maçlarda aradığını bulamasa da bu zorlu deplasmanda kötü gidişi durdurup ilk puanlarını hanesine yazdırmanın hesaplarını yapıyor. Peki, Valerenga-St. Pölten maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

VALERENGA-ST. POLTEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında oynanacak Valerenga-St. Pölten maçı 19 Kasım Çarşamba günü saat 23.00'te başlayacak. Norveç'te oynanacak Valerenga-St. Pölten maçı Disney+ ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.