Fenerbahçe'nin yeni transferi Arsenal'den!





Devre arasında kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarına devam ederken, İngiltere'den flaş bir iddia ortaya atıldı. Ülkenin önde gelen basın organları arasında yer alan Mirror, sarı-lacivertlilerin, Arsenal'de menajer Mikel Arteta'nın kadroda düşünmediği Gabriel Martinelli'yi transfer listesine aldığını yazdı.

Fotomaç'ın derlediği haberde; "Ocak ayında Arsenal, Martinelli dahil olmak üzere 4 oyuncuyla yollarını ayırmak istiyor. Menajerler aracılığıyla 24 yaşındaki kanat oyuncusu Fenerbahçe'ye teklif edildi. Fenerbahçe yönetimi, Brezilyalı oyuncuyu şu anda değerlendirmeye aldı. Ancak henüz net bir karar vermedi" ifadelerine yer verildi. Arsenal'le 2027 hazirana kadar sözleşme olan Martinelli'nin piyasa değeri 45 milyon Euro.