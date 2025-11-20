Fenerbahçe'de ocak ayı transfer çalışmaları dört bir koldan devam ediyor. Ara transfer döneminde hücum hattına takviye yapmak isteyen sarı lacivertlilere sürpriz bir öneri geldi. Menajerler, İngiltere Premier Lig devi Arsenal'de forma giyen o yıldızı Kanarya'ya teklif etti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Devre arasında kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarına devam ederken, İngiltere'den flaş bir iddia ortaya atıldı. Ülkenin önde gelen basın organları arasında yer alan Mirror, sarı-lacivertlilerin, Arsenal'de menajer Mikel Arteta'nın kadroda düşünmediği Gabriel Martinelli'yi transfer listesine aldığını yazdı.
Fotomaç'ın derlediği haberde; "Ocak ayında Arsenal, Martinelli dahil olmak üzere 4 oyuncuyla yollarını ayırmak istiyor. Menajerler aracılığıyla 24 yaşındaki kanat oyuncusu Fenerbahçe'ye teklif edildi. Fenerbahçe yönetimi, Brezilyalı oyuncuyu şu anda değerlendirmeye aldı. Ancak henüz net bir karar vermedi" ifadelerine yer verildi. Arsenal'le 2027 hazirana kadar sözleşme olan Martinelli'nin piyasa değeri 45 milyon Euro.
ŞU ANA KADAR 4 MAÇ KAÇIRDI
Martinelli, 27 Ekim'de kasık sorunu yaşadı ve 21 Kasım'da sahalara dönebilecek. Bu sezon 4 maç kaçıran Brezilyalı oyuncu, 2019-2020 sezonunda ise darbeye bağlı yaşadığı sakatlık nedeniyle 39 karşılaşmada forma giyemedi.
Profesyonel kariyerinde toplamda 68 maç kaçıran Gabriel Martinelli'nin raporlarının da inceleneceği belirtildi.
ARTETA İLE ANLAŞAMIYOR
2019 yaz transfer döneminde Brezilya ekibi Ituano'dan 7 milyon 100 bin euro bonservis bedeliyle kadroya katılan Martinelli, menajer Arteta'yla anlaşamıyor. Bu sezon toplamda 12 maça çıksa da sadece 479 dakika sahada kalabildi. Bu maçlarda 4 gol atan sambacı, 1 kez de asist yaptı.