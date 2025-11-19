EuroCup B Grubu’nun 8. haftasında heyecan doruğa çıkıyor; Türk Telekom, sahasında Beşiktaş GAİN’i ağırlamaya hazırlanıyor. Her iki ekip de sahadan galibiyetle ayrılarak Avrupa arenasındaki yükselişlerini sürdürmeyi hedefliyor. Avrupa’daki performanslarına bakıldığında, Türk Telekom ve Beşiktaş GAİN’in 5 galibiyet ve 2 mağlubiyetle güçlü bir grafik sergilediği görülüyor. Ligde namağlup unvanını koruyan Beşiktaş GAİN, Başantrenör Dusan Alimpijevic yönetiminde EuroCup’ta da aynı istikrarı devam ettirmeyi amaçlıyor. Peki, Türk Telekom-Beşiktaş GAİN maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

TÜRK TELEKOM-BEŞİKTAŞ GAİN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

EuroCup B Grubu 8. haftasında oynanacak Türk Telekom-Beşiktaş GAİN maçı 19 Kasım Çarşamba günü saat 19.00'da başlayacak.

TÜRK TELEKOM-BEŞİKTAŞ GAİN MAÇI HANGİ KANALDA?

Ankara Spor Salonu'nda oynanacak Türk Telekom-Beşiktaş GAİN maçı TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

AVRUPA'DA TÜRK TAKIMLARI KARŞI KARŞIYA

EuroCup B Grubu'nda Türk Telekom ile Beşiktaş GAİN, 8. haftada kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar, gruptaki son maçında İtalya temsilcisi Dolomiti Energia'yı 97-83 mağlup ederken, Türk Telekom da deplasmanda Litvanya ekibi Lietkabelis'i 100-74'lük skorla geçerek formda olduklarını gösterdi.

Karşılaşma öncesi her iki ekip de Avrupa sahnesinde güçlü bir görüntü sergiliyor. Grubun ilk 2 maçında mağlubiyet yaşayan Türk Telekom, sonraki 5 karşılaşmayı kazanarak moral depoladı. Beşiktaş GAİN ise son 6 maçın beşini kazanarak yükselen bir performans ortaya koydu. Öne çıkan bir detay ise iki takımın BKT Avrupa Kupası sahnesinde birbirine ilk kez rakip olacak olması. Bu kritik mücadele, her iki ekip için de prestij ve Avrupa'daki yükselişlerini sürdürme açısından büyük önem taşıyor.