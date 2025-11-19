CANLI SKOR ANA SAYFA
2
Aspor Keşfet
Son Dakika
Antony: Amrabat'ın gelişi bizim için çok önemli! Antony: Amrabat'ın gelişi bizim için çok önemli! 13:40
Semih Kılıçsoy'dan Osayi Samuel itirafı! Semih Kılıçsoy'dan Osayi Samuel itirafı! 13:25
Türk Telekom-Beşiktaş GAİN maçı bilgileri! Türk Telekom-Beşiktaş GAİN maçı bilgileri! 13:09
Victor Osimhen ne zaman geri dönecek? Victor Osimhen ne zaman geri dönecek? 12:28
G.Saray'dan Osimhen açıklaması! Sakatlık... G.Saray'dan Osimhen açıklaması! Sakatlık... 12:02
Tedesco'dan Sane açıklaması: Beni şaşırtmadı! Tedesco'dan Sane açıklaması: Beni şaşırtmadı! 11:56
Daha Eski
Fenerbahçe'den Galatasaray'a Lookman çalımı! Fenerbahçe'den Galatasaray'a Lookman çalımı! 11:44
Lookman'la sınırlı değil: G.Saray o yıldızın da peşinde! Leao... Lookman'la sınırlı değil: G.Saray o yıldızın da peşinde! Leao... 11:14
G.Saray'da Abdülkerim gelişmesi! G.Birliği maçında... G.Saray'da Abdülkerim gelişmesi! G.Birliği maçında... 10:52
Livakovic'e sürpriz talip! Ocak ayında... Livakovic'e sürpriz talip! Ocak ayında... 10:35
Devler Oulai'ye talip oldu! Devler Oulai'ye talip oldu! 10:17
Beşiktaş'tan Rafa Silva'ya rest! Beşiktaş'tan Rafa Silva'ya rest! 10:11
Semih Kılıçsoy'dan Osayi Samuel itirafı!
Beşiktaş'tan Rafa Silva'ya rest!
Sahipsizler yeni bölüm fragmanı STAR TV
Sahipsizler 38. yeni bölüm izle