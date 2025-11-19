Ara transfer döneminde kaleci takviyesi yapmayı hedefleyen Beşiktaş'ın gündemine flaş bir isim geldi. İspanyol basını siyah beyazlıların, Barcelona forması giyen Ter Stegen için yaptığı teklifi duyurdu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Teknik heyetin raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş yönetiminin ara transferdeki ilk hedefi ortaya çıktı.

Sport 'un haberine göre, Beşiktaş, Barcelona'nın Alman kalecisi Marc-Andr e Ter Stegen için 8 milyon Euro'luk zorunlu olmayan satın alma opsiyonuyla birlikte kiralama teklifi yaptı.

Haberde siyah beyazlıların, Ter Stegen'in sezonun ikinci yarısındaki maaşının tamamını karşılamaya hazır olduğu, Barcelona yönetiminin ise son kararı oyuncuya bıraktığı ve ayrılmak istemesi halinde transferine izin verileceği belirtildi. Öte yandan bu sezon forma şansı bulamayan Alman file bekçiye Beşiktaş'ın ilk 11'de oynama sözü verildiği ifade edildi.

Ter Stegen'in kulübüyle 2028 yazına kadar sözleşmesi devam ediyor.