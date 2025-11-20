Kartal transferde önemli bir futbolcu için çalışmalara başladı. Fotomaç'ın haberine göre, orta sahaya takviye planlayan Beşiktaş, Portekiz ekibi Sporting Lizbon'da forma giyen Hidemasa Morita'yı takip listesine aldı. Sporting ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 30 yaşındaki Japon futbolcu, kulüpten ayrılmaya hazırlanıyor. Morita'nın Sporting ile sözleşme yenilemeyeceği belirtildi. Portekiz basınında çıkan haberlerde, Beşiktaş'ın Morita'yı izlediği iddia edildi. Sporting'in tekliflere açık olduğu dile getirildi.



OCAKTA AYRILABİLİR



2022'den bu yana Sporting'de oynayan Morita, orta sahada 8 numara olarak görev yapıyor. Çift yönlü oyunuyla dikkat çeken Japon yıldız, 6 numarada da şans alabiliyor. Japonya Milli Takımı'nda da yer alan deneyimli futbolcu, ocak ayında da takımından ayrılabilir. Bu sezon Sporting'le 14 resmi maça çıkan ve 1 asist yapan Morita, 632 dakika sahada kaldı. Beşiktaş'ın yıldız orta sahayı takip eden kulüpler arasında olduğu ve ara transfer döneminde Sporting'le temasa geçeceği öne sürüldü.



DÜNYA KUPASI'NA GİDECEK



Hidemasa Morita, Japonya Milli Takımı'nda düzenli olarak şans buluyor. Morita'nın 2026 Dünya Kupası kadrosunda yer alması bekleniyor. 30 yaşındaki yıldız 2022 Dünya Kupası'nda da Japonya forması giydi.



SANTA CLARA'DA PARLADI



Sporting Lizbon'da 3 senedir forma giyen Hidemasa Morita, çıkışını 2021-22'de Santa Clara'da yaptı. 1 sezonda 59 resmi maça çıkarak Santa Clara'da adından söz ettiren Morita, Sporting tarafından fark edildi.



İSTİKRAR ABİDESİ



Morita, istikrarlı yapısıyla biliniyor. Japonya'da Kawasaki'de 2018-2021 arası 108 maça çıkan Morita, Santa Clara'da 1 sezonda 59 maçta oynadı. 30 yaşındaki yıldız Sporting Lizbon'da da son 3 senede 130 maçta oynadı.



SHINJI KAGAWA'DAN SONRA İLK



Kartal'ın transfer listesinde olduğu belirtilen Hidemasa Morita'da ilginç bir detay göze çarpıyor. Morita'nın transferi gerçekleşirse Beşiktaş'ın tarihinde Shinji Kagawa'dan sonra forma giyen ikinci Japon futbolcu olarak kayıtlara geçecek. Siyah-beyazlılarda Japon yıldız Kagawa, 2019 yılında oynamış ve 14 maçta 4 gol atmıştı.