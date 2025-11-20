Fenerbahçe'nin yıldızı Fransız ekibinin radarında!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de bu sezon sergilediği performansla büyük alkış alan o futbolcuyla ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yıldız isme transferde Fransız devlerinden yoğun bir ilginin olduğu öğrenildi. İşte tüm detaylar...
Fenerbahçe bu sezon takımın başına Domenico Tedesco'nun geçmesinin ardından yükselişe geçti. Kanarya, Trendyol Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray ile olan puan farkını 1'e indirdi.
Sarı-lacivertlilerde Tedesco ile birlikte pek çok futbolcunun performansında önemli bir yükseliş görüldü.
Fotomaç'ta yer alan habere göre, Kanarya'daki bu isimlerden birisi İsmail Yüksek oldu. Futbolcuyu son olarak Fransız ekibi Marsilya, yine yeniden mercek altına aldı.
Mourinho sonrasında gösterdiği performansla tekrardan dikkatleri üzerine çeken milli oyuncu için Fransız ekibinin ocak ayında teklif yapacağı belirtildi. İsmail'i daha önce bir başka Fransız temsilcisi Lyon da istemişti.