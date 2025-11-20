Fenerbahçe'nin yıldızı Fransız ekibinin radarında!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de bu sezon sergilediği performansla büyük alkış alan o futbolcuyla ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yıldız isme transferde Fransız devlerinden yoğun bir ilginin olduğu öğrenildi. İşte tüm detaylar...