Beşiktaş'ta ara transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Rafa Silva'nın yerine takviye yapmak isteyen Kartal'dan flaş bir atak geldi. Siyah beyazlılar, Brezilyalı 10 numara Rafinha için devreye girdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Ara transfer dönemine yaklaşılırken orta sahaya yaratıcı bir isim arayan Beşiktaş'a beklenmedik bir öneri geldi. Fanatik'in haberine göre menajerler, kariyerinde Barcelona ve PSG gibi dev kulüplerin formasını giymiş olan 32 yaşındaki Brezilyalı 10 numara Rafinha'yı siyah-beyazlı yönetime sundu.



Son olarak Katar ekibi Al Arabi'de görev yapan tecrübeli yıldızın boşa çıkmış olması, bu öneriyi teknik heyet açısından daha cazip hale getirdi. Oyun görüşü, pas kabiliyeti ve hücum organizasyonlarına yön verebilme özelliğiyle bilinen Rafinha'nın önerilmesi, özellikle rakip ceza sahası çevresinde üretkenlik arayan Beşiktaş için dikkat çekici bir seçenek oluşturdu.

Siyah-beyazlılarda mevcut planlamada bir 10 numara transferi değerlendiriliyor olsa da, Rafinha'nın yaşı, fiziksel durumu ve son dönemdeki formu konusunda teknik heyetin detaylı bir analiz yapacağı öğrenildi.

DURUMUNA BAKILIYOR



Yönetim, menajerlerin sunduğu bu dosyayı teknik direktör Sergen Yalçın'a iletirken, deneyimli hocanın raporunun belirleyici olacağı ifade ediliyor. Rafinha'nın Avrupa futbolunda ciddi bir tecrübe biriktirmiş olması olumlu bir detay olarak görülse de, transfer sürecinin şekillenmesi için Beşiktaş'ın mali dengelerini de göz önünde bulundurması gerekiyor.

Siyah-beyazlı yönetimin resmi bir adım atmadan önce oyuncunun fiziksel durumunu, taleplerini ve genel form grafiğini masaya yatıracağı belirtiliyor. Rafinha önerisi, Beşiktaş'ın transfer gündeminin önümüzdeki günlerde daha da hareketleneceğinin sinyallerini veriyor.