Juventus-Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde gözler, haftanın öne çıkan karşılaşmalarından biri olan Juventus-Lyon mücadelesine çevrildi. Grupta çıktığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 yenilgi alarak istikrarlı bir grafik çizen Juventus, sahasında oynayacağı bu önemli sınavda seyircisinin desteğini arkasına alıp avantajı lehine çevirmeyi hedefliyor. Karşı tarafta ise Avrupa futbolunun en dominant kadın takımlarından biri olan Lyon bulunuyor. Fransa ekibi, çıktığı tüm maçları kazanarak seri yakalamayı amaçlıyor. Peki, Juventus-Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?