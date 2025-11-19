Sahipsizler yeni bölüm full izle | Star TV Sahipsizler 38. bölüm

Star TV'nin sevilen dizisi Sahipsizler, 38. bölümüyle ekrana dönüyor. Cem Karcı'nın yönetmenliğini üstlendiği bu dizi, altı kardeşin çaresizlikle mücadelesini ve birbirlerine olan bağlılıklarını gözler önüne seriyor. Hazal Subaşı, Kaan Miraç Sezen, Burak Berkay Akgül ve Doğa Bayram gibi yetenekli oyuncuların performanslarıyla dikkat çeken Sahipsizler, izleyicilere umut dolu bir hikaye sunuyor. İşte Sahipsizler 38. bölüm detayları...

A Spor

Giriş Tarihi: 19.11.2025 13:38

Paylaş





ABONE OL

Sahipsizler, yeni bölümüyle Star TV ekranlarında yayına geliyor. Seyircileri hüzne boğan hikayesinin yanı sıra başarılı oyuncu kadrosuyla da tüm dikkatleri üzerine çeken Sahipsizler, 19 Kasım Çarşamba akşamı, saat 20.00'de Star TV'de dizi severleri ekrana kilitleyecek. Yeni bölüm hakkında tüm merak edilenleri sizler için derledik.

SAHİPSİZLER yeni bölüm izle

SAHİPSİZLER tüm bölümleri izlemek için tıkla yı n

Sahipsizler yeni bölüm izle

SAHİPSİZLER GEÇEN HAFTA NE OLDU?

Sahte Hazar'ın ölümünün ardından ortalık karışır. Devran, Aras'ın oyununa gelip İlyas ve Çavuş'un aşiretin liderliğine göz diktiklerini düşünür ve harekete geçer. Ancak bu kez hedef yalnız o değildir: Yavuz, intikam planını devreye sokar ve Samet'i kaçırır. Öte yanda Firuze, Bahar'ın hastalığının ilerlediğini ve karaciğer nakli gerektiğini öğrenir; Yusuf'tan yeniden Bahar'ın yanında olmasını ister.

SAHİPSİZLER yeni bölüm izle

SAHİPSİZLER tüm bölümleri izlemek için tıkla yı n

Devran ve Azize, Yavuz'un izini bulmak için seferber olurken, Aras ve Bade, Devran'ı köşeye sıkıştıracak Azize ile ilgili bir bilgiyi ele geçirir.

SAHİPSİZLER KONUSU

Sahipsizler 38. son bölüm

Her türden çaresizliğe karşı umutla direnen, birbirlerinden kopmamak için çabalamayı asla bırakmayan altı kardeşin hayata tutunma hikayesidir. Henüz tam anlamıyla yetişkin olmayan Azize, Zeliha ve Cemo, kardeşleri Fidan, Samet ve Balım'ın iyiliği uğruna erken yaşta büyümek zorunda kalmıştır.

ASpor CANLI YAYIN