Paris FC-Benfica maçı canlı izle! Ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde 4. hafta heyecanı, Paris FC ile Benfica arasında oynanacak önemli karşılaşmayla devam ediyor. Turnuvaya beklentilerinin oldukça altında bir başlangıç yapan iki ekip de artık çıkış arıyor. Sahaya, hem moral bulmak hem de gruptaki ilk galibiyetlerini almak için çıkacaklar. Ev sahibi Paris FC, topladığı 2 puanla 14. sırada yer alıyor. Taraftarı önünde oynayacak olmanın özgüveniyle sahaya çıkacak. Benfica ise yalnızca 1 puanla Paris FC’nin hemen ardından geliyor. Peki, Paris FC-Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?