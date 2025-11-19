Beşiktaş'tan Rafa Silva'ya rest! MR sonucuna göre...

Beşiktaş'ta Rafa Silva krizi giderek büyüyor. Portekizli yıldızın bel ağrısı nedeniyle salı günkü idmana çıkmadığı açıklandı. Siyah-beyazlı yönetim, tecrübeli oyuncunun MR sonucuna göre flaş bir karar almaya hazırlanıyor. İşte detaylar...