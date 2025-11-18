Beşiktaş'tan Rafa Silva açıklaması!

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Rafa Silva, dün ve bugün gerçekleştirilen antrenmanlara katılmamıştı. Konu hakkında Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcumuz Rafa Silva ise bel ağrısı olduğunu bildirerek çalışmaya katılmadı. Rafa Silva, bugün sağlık sponsorumuz Acıbadem Hastanesi'nde MR görüntülemesine girecek." ifadeleri yer aldı.