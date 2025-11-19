Real Betis'te forma giyen Brezilyalı oyuncu Antony, İspanyol ekibine Fenerbahçe'den kiralanan Sofyan Amrabat hakkında övgü dolu ifadeler kullandı.

Antony, 23/24 sezonunda Manchester United'da beraber top koşturduğu ve Ağustos sonunda Betis'e katılmaya ikna ettiği Sofyan Amrabat hakkında, "Onu ManU'dan tanıyorum, harika bir oyuncu. Betis'e transfer olmadan önce ona bir mesaj attım çünkü potansiyelini biliyordum. Saha içinde de görüldüğü gibi bize çok şey katıyor. Koşuları, pasları, presleri.. Ayrıca kazanan zihniyete sahip bir oyuncu. Onun gelişi bizim için çok önemli, buna eminim." sözlerini sarf etti.