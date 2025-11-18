Beşiktaş'ta Rafa Silva krizi devam ediyor. Siyah-beyazlı kulüpten ayrılmak istediğini dile getiren Portekizli futbolcu, antrenmanlara katılmamaya devam ediyor.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Samsunspor'u konuk edecek siyah-beyazlılarda Portekizli futbolcu, salı günü gerçekleştirilen günün ilk idmanına da katılmadı.

Tecrübeli futbolcu, pazar günü gerçekleştirilen antrenmana da ağrılarını öne sürerek katılmamıştı.

CUMARTESİ GÜNÜ BASIN TOPLANTISI DÜZENLENMİŞTİ

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve Teknik Direktör Sergen Yalçın, geçtiğimiz cumartesi günü deneyimli oyuncunun durumuna ilişkin bir basın toplantısı düzenledi.

Adalı, "Rafa Silva bizim sözleşmeli oyuncumuzdur. Bugünden sonra iki seçeneği vardır. Ya bir an önce kendisine duyulan sevginin ve güvenin karşılığını verir, profesyonelliğin gereğini yapar ve sözleşmesi bitene kadar yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirir. Ya da Beşiktaş'ın belirlediği bonservisi getirir, gider. Bunların ikisine de yanaşmıyorsa sözleşmesinin sonuna kadar hiçbir yere falan da gidemez" dedi.

Yalçın ise Rafa Silva'nın Kasımpaşa maçının olduğu hafta antrenmanlara ve maçlara çıkmak istemediğini dile getirdi.