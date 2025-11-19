Fenerbahçe, pazar akşamı deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı Trendyol Süper Lig 13. hafta maçı hazırlıklarına öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen çalışma millî oyuncularından yoksun gerçekleştirildi.



Salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başlayan antrenman; sahada yapılan ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla sürdü. Günün antrenmanı, pas çalışmalarının ardından yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.



Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.