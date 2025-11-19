Wolfsburg-Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nin 4. haftası, Almanya’da futbol heyecanını zirveye çıkaracak bir mücadeleye sahne oluyor. Wolfsburg ile Manchester United’ı karşı karşıya getirecek bu kritik karşılaşma, grubun gidişatını doğrudan etkileyecek nitelikte. 6 puanla 6. sırada yer alan Wolfsburg, kendi seyircisi önünde sahaya çıkmanın avantajını en iyi şekilde kullanmak istiyor. Öte yandan Manchester United, Avrupa macerasında kayıpsız ilerlemenin peşinde. Grubun en formda ekiplerinden biri olan İngiliz temsilcisi, Almanya deplasmanında da geleneği bozmayıp 4’te 4 yapmanın hesaplarını yapıyor. İşte detaylar...