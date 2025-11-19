George Gardi'den flaş Icardi ve Osimhen itirafı!

Ünlü menajer George Gardi, Galatasaray ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu.
Alman medyasına konuşan İtalyan menajer, sarı kırmızılılarla ilgili ilklerini sıraladı.
İŞTE GARDI İLE YAPILAN SORU CEVAPLAR:
Soru: En büyük olan anlaşmanız?
Gardi: Victor Osimhen
Soru: En zor olan anlaşmanız?
Gardi: Mauro Icardi.
Soru: En akıllıca olan anlaşmanız?
Gardi: Lucas Torreira
Soru: En iyi olan anlaşmanız?
Gardi: Davinson Sanchez
Soru: Dahil olduğunuz en şaşırtıcı şey?
Gardi: Leroy Sane
Soru: En zorlu olan müzakereciniz?
Gardi: Muhtemelen Napoli Başkanı
Soru: En büyük hayalin?
Gardi: Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi' ni kazanmak