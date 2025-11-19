George Gardi'den flaş Icardi ve Osimhen itirafı!

George Gardi'den flaş Icardi ve Osimhen itirafı!

Menajer George Gardi, Galatasaray ile ilgili açıklamalarda bulundu. Alman basınına konuşan ünlü menajer, sarı kırmızılılarla ilgili ilklerini sıraladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)