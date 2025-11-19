Sahipsizler yeni bölüm fragmanı | 39. bölümde neler olacak?

Altı kardeşin dayanışma hikayesini anlatan Sahipsizler, izleyicileri derinden etkileyen bir aile dramı olarak öne çıkıyor. Mardin’den İstanbul’a uzanan bu yolculukta, geçmişin gölgeleri ve karanlık sırlar kardeşlerin hayatını altüst ediyor. 39. bölüm fragmanı ise merakla bekleniyor. Duygusal anlara tanık olmak isteyenler için Sahipsizler yeni bölüm fragmanı haberimizde...

Altı kardeşin bir gecede paramparça olan hayatlarının ardından, onları koruması gereken yetişkinlerin bile karanlık hesaplarına kurban gittiği, entrika ve sırlarla örülü bir hikayeyi merkezine alan Sahips i zler, reyting listelerinde ilk sırada oturmaya devam ediyor. Mardin'deki trajedinin ardından İstanbul'a savrulan kardeşler, hem geçmişlerinin gölgesinden kaçmaya hem de kendilerini ayırmak isteyen görünmez bir elin oyunlarını bozmaya çalışıyor. Sevilen dizinin 39. bölüm fragmanını ve detayları sizler için derledik.

Sahte Hazar'ın ölümünün ardından ortalık karışır. Devran, Aras'ın oyununa gelip İlyas ve Çavuş'un aşiretin liderliğine göz diktiklerini düşünür ve harekete geçer. Ancak bu kez hedef yalnız o değildir: Yavuz, intikam planını devreye sokar ve Samet'i kaçırır. Öte yanda Firuze, Bahar'ın hastalığının ilerlediğini ve karaciğer nakli gerektiğini öğrenir; Yusuf'tan yeniden Bahar'ın yanında olmasını ister.

Devran ve Azize, Yavuz'un izini bulmak için seferber olurken, Aras ve Bade, Devran'ı köşeye sıkıştıracak Azize ile ilgili bir bilgiyi ele geçirir.

