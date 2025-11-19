CANLI SKOR ANA SAYFA
Victor Osimhen ne zaman geri dönecek? Victor Osimhen ne zaman geri dönecek? 12:28
G.Saray'dan Osimhen açıklaması! Sakatlık... G.Saray'dan Osimhen açıklaması! Sakatlık... 12:02
Tedesco'dan Sane açıklaması: Beni şaşırtmadı! Tedesco'dan Sane açıklaması: Beni şaşırtmadı! 11:56
Fenerbahçe'den Galatasaray'a Lookman çalımı! Fenerbahçe'den Galatasaray'a Lookman çalımı! 11:44
Lookman'la sınırlı değil: G.Saray o yıldızın da peşinde! Leao... Lookman'la sınırlı değil: G.Saray o yıldızın da peşinde! Leao... 11:14
G.Saray'da Abdülkerim gelişmesi! G.Birliği maçında... G.Saray'da Abdülkerim gelişmesi! G.Birliği maçında... 10:52
Livakovic'e sürpriz talip! Ocak ayında... Livakovic'e sürpriz talip! Ocak ayında... 10:35
Devler Oulai'ye talip oldu! Devler Oulai'ye talip oldu! 10:17
Beşiktaş'tan Rafa Silva'ya rest! Beşiktaş'tan Rafa Silva'ya rest! 10:11
F.Bahçe'de ayrılık rüzgarı! Tam 7 futbolcu... F.Bahçe'de ayrılık rüzgarı! Tam 7 futbolcu... 09:14
Çağlar Söyüncü'ye sürpriz talip! Çağlar Söyüncü'ye sürpriz talip! 08:48
Victor Osimhen'den sakatlık sonrası açıklama! Victor Osimhen'den sakatlık sonrası açıklama! 23:49
Semih Kılıçsoy'dan Osayi Samuel itirafı!
Beşiktaş'tan Rafa Silva'ya rest!
Sayısal Loto 19 Kasım sonuçları açıklandı!
MasterChef eleme adayları netleşiyor