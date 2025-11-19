Sezon başında Beşiktaş'tan İtalyan ekibi Cagliari'ye kiralanan Semih Kılıçsoy açıklamalarda bulundu.

Yakın zamanda verdiği bir röportajda, kariyerinde şimdiye kadar karşılaştığı en zor rakibin kim olduğunu açıklayan 20 yaşındaki oyuncu, "Osayi-Samuel çok hızlı, agresif ve düşünmene bile izin vermiyor. Ona karşı oynamak, peşini hiç bırakmayan bir gölgeyle mücadele etmek gibiydi." ifadelerini kullandı.

PERFORMANSI

Cagliari ile 6 maçta toplam 117 dakika bulan Semih Kılıçsoy, henüz skor katkısı üretemedi.