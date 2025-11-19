Haberde, 26 yaşındaki futbolcunun ocak ayında tansferinin zor olduğu ve Milano ekibinin Leao'yu 'satılabilir bir oyuncu' olarak görmediği ifade edildi. Portekizli yıldız, bu sezon Milan formasıyla çıktığı 8 maçta 5 gol ve 1 asistlik katkı sergiledi.