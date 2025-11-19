Haberler Fenerbahçe Haberleri Domenico Tedesco'dan Sane açıklaması: Şaşırmadım!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Sport.de'de yer alan habere göre, Alman basınına konuştu. Sarı-lacivertliler ile hedeflerinden bahseden Tedesco, Galatasaray'da top koşturan Leroy Sane hakkında da açıklamalarda bulundu. İşte Tedesco'nun sözleri...

Fenerbahçe'deki günleri hakkında konuşan Tedesco, "Taraftarların başarıya aç olduğunu hissediyorsunuz. Sokakta insanlar yanıma gelip, 'Artık yeniden şampiyon olmalıyız. Sana inanıyoruz' diyorlar. Böyle büyük bir kulüpte çalışıyorsanız başarılı olmanız gerektiğinin farkındayım. Kupa kazanmayı reddetmem."