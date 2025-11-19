Son dakika Fenerbahçe haberleri | Fenerbahçe'nin Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Alman basınına açıklamalar yaptı. Sarı-lacivertlilerdeki hedefleri hakkında konuşan İtalyan teknik adam, Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Leroy Sane ile ilgili de yorumlar yaptı. İşte detaylar... | FB-GS SPOR HABERLERİ
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Sport.de'de yer alan habere göre, Alman basınına konuştu. Sarı-lacivertliler ile hedeflerinden bahseden Tedesco, Galatasaray'da top koşturan Leroy Sane hakkında da açıklamalarda bulundu. İşte Tedesco'nun sözleri...
Fenerbahçe'deki günleri hakkında konuşan Tedesco, "Taraftarların başarıya aç olduğunu hissediyorsunuz. Sokakta insanlar yanıma gelip, 'Artık yeniden şampiyon olmalıyız. Sana inanıyoruz' diyorlar. Böyle büyük bir kulüpte çalışıyorsanız başarılı olmanız gerektiğinin farkındayım. Kupa kazanmayı reddetmem."
Galatasaray ve Sane'nin performansı üzerine değerlendirmelerde bulunmanın önceliği olmadığını ifade eden İtalyan teknik adam, "Ben öncelikle kendi takımımıza bakıyorum, diğerlerinin ne yaptığına değil.
Ama izlenimim şu ki Leroy Sane çok iyi iş çıkarıyor. Bu yüzden milli takıma geri dönmesine şaşırmadım. Bayern Münih'te değil diye futbol oynamayı unutmamıştı." ifadelerini kullandı.