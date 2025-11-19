Fenerbahçe'den Galatasaray'a Lookman çalımı!

Atalanta'dan ayrılmak isteyen Ademola Lookman'ın ismi Galatasaray ile ciddi bir şekilde anılıyordu. Son olarak İtalyan basını, Fenerbahçe'nin de transfere dahil olduğunu duyurdu. İşte detaylar...