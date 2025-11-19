Fenerbahçe'den Galatasaray'a Lookman çalımı!

Ocak ayında başlayacak ara transfer dönemimnde yapacağı takviyelerle sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe ve Galatasaray ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Sarı-kırmızılıların sezon başında da kadrosuna katmak istediği Ademola Lookman'ın ara transfer döneminde renklerine bağlamak istediği iddia edilmişti.
İtalyan basını, 28 yaşındaki futbolcuyla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı.
Football Italia'ya göre Galatasaray'ın ardından Fenerbahçe de Ademola Lookman'a talip oldu.
Alfredo Pedulla imzalı haberde, sarı-lacivertlilerin İtalya'da transfer döneminin bitmesinden birkaç gün sonra Nijeryalı yıldız için Atalanta'ya teklifte bulunduğu ancak bu teklifin reddedildiği belirtildi.
Galatasaray'ın da Lookman'a ilgisinin devam ettiği ve Nijeryalı futbolcunun, vatandaşı Victor Osimhen ile aynı takımda forma giymekten mutluluk duyacağı kaydedildi.
Öte yandan sarı-kırmızılıların yıldız oyuncu için henüz bir teklif yapmadığı da aktarıldı.
Ademola Lookman, bu sezon Atalanta formasıyla çıktığı 10 maçta 1 gol kaydetti.
İtalyan ekibiyle olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden 28 yaşındaki yıldızın güncel piyasa değeriyse 40 milyon Euro.