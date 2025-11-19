Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek Galatasaray'da sakatlıklar can sıkıyor. Sarı-kırmızılılar, Victor Osimhen, İlkay Gündoğan, Abdülkerim Bardakcı Yunus Akgün, Kaan Ayhan ve Berkan Kutlu'yu sakatlığa kurban verdi. Bir süredir sahalardan uzak olan İlkay Gündoğan, sakatlığını atlatarak çalışmalara başlarken, Cimbom'a bir müjde daha geldi. ABDÜLKERİM DÜZ KOŞULARA BAŞLADI Milli takımın İspanya ile oynadığı maç öncesinde sakatlığı sebebiyle A Milli Takım kadrosundan çıkarılan Abdülkerim Bardakcı'nın düz koşulara başladığı öğrenildi. Sabah'ın haberine göre, tecrübeli savunma oyuncusunun cumartesi günü oynanacak Gençlerbirliği maçına yetişmesi bekleniyor.