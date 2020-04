İngiltere'nin en kötüsü seçildi! Loris Karius'u yıkan liste gündeme oturdu

Beşiktaş'a geldiği günden beri eleştiri oklarının hedefi olan Loris Karius, İngiltere'de yayın yapan bir internet sitesi tarafından tarihin en kötü performansları listesine girdi.

Beşiktaş'a geldiği ilk günden itibaren eleştirilen kaleci Loris Karius'a bir şok da İngiltere'den geldi. İngiltere'de yayın yapan Givemesport isimli sitede yer alan tarihin en kötü performansları listesinde ilk sırayı alan Karius hakkında zavallı ifadesi kullanılması tepki çekti.

KARIUS İÇİN "ZAVALLI" DEDİLER

Şampiyonlar Ligi finalinde yaptığı hatanın ardından çok eleştirilen Karius için, "Zavallı Loris bu performansla bir numara olmak zorundaydı. Futbol tarihinde asla böyle büyük bir oyunda böyle büyük hatalar yapan başka oyuncu olmadı." ifadeleri kullanıldı.

İŞTE EN KÖTÜLER LİSTESİ

Loris Karius vs Real Madrid, 2018

Martin Palermo vs Kolombiya, 1999

Jonathan Woodgate vs Athletic Bilbao, 2005

David Luiz vs Almanya, 2014

Jonathan Walters vs Chelsea, 2013

Emmanuel Eboue vs Wigan, 2008

Stan van den Buys vs Anderlecht, 1995

Oliver Baumann vs Hamburg, 2013

Massimo Taibi vs Chelsea, 1999

Tiemoue Bakayoko vs Watford, 2018

Alberto Moreno vs Sevilla, 2016

Jamie Carragher vs M.United, 1999

Olivier Giroud vs AS Monaco, 2015

Steven Gerrard vs M.United, 2015

Ali Dia vs Leeds, 1996

