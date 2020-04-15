İngiltere'nin en kötüsü seçildi! Loris Karius'u yıkan liste gündeme oturdu
Beşiktaş'a geldiği günden beri eleştiri oklarının hedefi olan Loris Karius, İngiltere'de yayın yapan bir internet sitesi tarafından tarihin en kötü performansları listesine girdi.
Beşiktaş'a geldiği ilk günden itibaren eleştirilen kaleci Loris Karius'a bir şok da İngiltere'den geldi. İngiltere'de yayın yapan Givemesport isimli sitede yer alan tarihin en kötü performansları listesinde ilk sırayı alan Karius hakkında zavallı ifadesi kullanılması tepki çekti.
KARIUS İÇİN "ZAVALLI" DEDİLER
Şampiyonlar Ligi finalinde yaptığı hatanın ardından çok eleştirilen Karius için, "Zavallı Loris bu performansla bir numara olmak zorundaydı. Futbol tarihinde asla böyle büyük bir oyunda böyle büyük hatalar yapan başka oyuncu olmadı." ifadeleri kullanıldı.
İŞTE EN KÖTÜLER LİSTESİ
Loris Karius vs Real Madrid, 2018
Martin Palermo vs Kolombiya, 1999
Jonathan Woodgate vs Athletic Bilbao, 2005
David Luiz vs Almanya, 2014
Jonathan Walters vs Chelsea, 2013
Emmanuel Eboue vs Wigan, 2008
Stan van den Buys vs Anderlecht, 1995
Oliver Baumann vs Hamburg, 2013
Massimo Taibi vs Chelsea, 1999
Tiemoue Bakayoko vs Watford, 2018
Alberto Moreno vs Sevilla, 2016
Jamie Carragher vs M.United, 1999
Olivier Giroud vs AS Monaco, 2015
Steven Gerrard vs M.United, 2015
Ali Dia vs Leeds, 1996
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