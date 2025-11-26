Kuruluş Orhan 5. bölüm | atv Kuruluş Orhan yeni bölüm izle

ATV’nin ilgiyle takip edilen yapımı Kuruluş Orhan, 5. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Mert Yazıcıoğlu’nun Orhan Bey’e hayat verdiği dizide; Mahassine Merabet (Nilüfer), Barış Falay (Şahinşah) ve Bennu Yıldırımlar (Malhun Hatun) güçlü performanslarıyla dikkat çekiyor. Yayınlandığı günden bu yana büyük bir hayran kitlesi edinen yapımda, Orhan Bey'in postu devralması sonrası güç dengelerinin nasıl değişeceği merak konusu. Şahinşah Bey’in bu yükselişi durdurma çabası sonuç verecek mi? 5. bölüme dair merak edilenler ve canlı yayın bilgileri haberimizde…

A Spor

Giriş Tarihi: 26.11.2025 07:22

Paylaş





ABONE OL

Kuruluş Orhan, heyecan dolu yeni bölümüyle 26 Kasım Çarşamba akşamı atv ekranlarında izleyicilerini bekliyor. Bozdağ Film imzalı dizinin yönetmen koltuğunda Bülent İşbilen oturuyor. İlk bölümünden itibaren milyonları ekran başına kilitleyen dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyenler için Kuruluş Orhan 5. bölüm konusu, özeti ve fotoğrafları ile canlı izleme linkini derledik. İşte detaylar...

KURULUŞ ORHAN 5. bölüm izle

KURULUŞ ORHAN tüm bölümler için tıklayın

Kuruluş Orhan yeni bölüm izle

KURULUŞ ORHAN 5. BÖLÜM KONUSU

Orhan Bey Mührü Teslim Alıyor

Orhan Bey'in postu devralmasıyla dengeler yerine otururken, bazı taşlar da yerinden oynayacak. Yeni dönem herkesin içine sinecek mi?

Şahinşah Bey Ne Yapacak?

Tüm beylerle birlikte biat edip Orhan Bey'in elini öpen Şahinşah Bey, komutanlıktan alınmasını hazmedemez ve içine bir öfke düşer. Orhan Bey'e mani olmak için Şahinşah Bey neler yapacak? Emaneti sağlamlaştırmak isteyen Orhan Bey ise, gözünü Yarhisar'a diker. Abdurrahman ve Kanturalı'yla birlikte Yarhisar'ı geri almak, şehitlerin hesabını kapatmak için bir plan yapar. Orhan Bey, posttaki ilk sınavını başarıyla verebilecek mi?

Kuruluş Orhan 5. bölüm izle

Tünelin Yıkılmasından Sonra Flavius'u Neler Bekliyor?

Bursa tüneli yıkıldıktan sonra, Flavius'un geriye dönme şansı iyice azalmıştır. Kılıcıyla ileri gitmekten başka çaresi kalmayan Flavius, Orhan Bey'in kılıç kuşanma töreninden haberdar olur ve Osman Bey'e bir suikast planlar. Bu kanlı emel darbesini nereye indirecek?

Orhan Bey Gözünü İznik'e Dikiyor

Orhan Bey, obadaki engeller kalktıktan sonra gözünü hedeflerine diker. Bursa'yı kıstırmasından sonra ilk gözdağını İznik'e verir. İznik tekfuru karşısında sergilediği tavizsiz ve sert duruş yeni dönemde hangi kapıları aralayacak?

KURULUŞ ORHAN 5. bölüm TIKLA-İZLE

KURULUŞ ORHAN tüm bölümler izle

atv Kuruluş Orhan yeni bölüm konusu

ASpor CANLI YAYIN