Beşiktaş'ta ayrılık vakti! Dorukhan Toköz bedavaya...

Beşiktaş'ta transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlanamayan ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek Dorukhan Toköz'e İtalya'dan Udinese ve Lazio talip oldu. İşte detaylar...

İtalya'da gündem Dorukhan Toköz... Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek siyah beyazlı milli futbolcu için Çizme'den 2 talip olduğu yazıldı.

Calciomercato'nun okuyucularına aktardığı habere göre, şu anda Beşiktaş ile sözleşme yenileme konusunda müzakereler yapan Dorukhan Toköz'e Udinese ve Lazio talip oldu.

LAZIO OCAK AYINDA DA İSTEMİŞTİ

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Dorukhan için ocak transfer sezonunda Lazio'nun teklif yaptığı ancak bu girişimin karşılık almadığı belirtildi.

Dorukhan Toköz, bu sezon Beşiktaş formasıyla toplamda çıktığı 8 müsabakada 653 dakika sahada kalmayı başarmıştı. Öte yandan genç futbolcu, uzun süren sakatlığı sonrasında yeniden çalışmalara başlamıştı.

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