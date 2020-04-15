15 Nisan 2020, Çarşamba

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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın takıma neşteri vuruyor! 7 ayrılık...

Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'nın ayrılmasından sonra teknik direktörlük koltuğuna oturan Sergen Yalçın, takımın kısa sürede ritim bulmasında büyük pay sahibi olmuştu. 47 yaşındaki teknik direktör, yeni sezon öncesi büyük değişimlerin sinyallerini açıklamalarında vermişti. Bu kapsamda çalışmalarını yürüten Sergen Yalçın, 7 oyuncuyla yoların ayrılması kararına vardı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 15.04.2020 12:17
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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın takıma neşteri vuruyor! 7 ayrılık...

Sergen Yalçın Beşiktaş'ta göreve başladığından bu yana elindeki malzemeyi iyi kullanmayı bildi ve kadrodaki futbolculardan büyük bir verim aldı.

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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın takıma neşteri vuruyor! 7 ayrılık...

Düşüşteki takımın başına geçen başarılı teknik adam, oynattığı futbolla siyah-beyazlı taraftarı memnun etti ve gelecek adına umut verdi.

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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın takıma neşteri vuruyor! 7 ayrılık...

Beşiktaş yönetimi de önümüzdeki sezon öncesi Sergen Yalçın'ın raporuna göre hareket ederken, takımda gözle görülür bir değişim yaşanacak.

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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın takıma neşteri vuruyor! 7 ayrılık...

Gelecek sezon şampiyon olacak kadroyu kurmanın hesaplarını yapan siyah-beyazlılarda 1'i zorunlu olmak üzere 7 oyuncuyla yollar ayrılacak.

İşte o isimler...

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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın takıma neşteri vuruyor! 7 ayrılık...

KARIUS
Beşiktaş'taki performansıyla zaman zaman tartışmaların odak noktası haline gelen Loris Karius'la yola devam edilmeyecek. Siyah-beyazlıların Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından açıklamalarda bulunan Sergen Yalçın, ''Sezon sonunda bizle olmayacak herhalde, ağır bir maddesi var.'' ifadelerini kullanarak ayrılığın sinyallerini vermişti.

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