Beşiktaş için flaş iddia! "Belki kapıyı yeniden açar"

Trendyol Süper Lig'de gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaratan Beşiktaş için sürpriz bir iddia gündeme geldi. Siyah-beyazlıların Solskjaer'den önce kurt teknik adamla görüşme yaptığı ortaya çıktı. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'de son sezonlarda gösterdiği performansla büyük hayal kırıklığı yaratan ve şampiyonluk yarışından uzak kalan Beşiktaş'ta flaş bir gerçek ortaya çıktı

Siyah-beyazlıların Ole Gunnar Solskjaer'i takımın başına getirmeden önce deneyimli teknik adam Dick Advocaat'ı ile görüştüğü ortaya çıktı.

Curaçao Milli Takımı'nda görev yapan ve tarihi bir başarıyla Dünya Kupası almayı başaran Advocaat'ın yardımcısı Cor Pot, 78 yaşındaki teknik direktörün geleceğiyle ilgili bir açıklamada bulundu.

Pot, "Daha önce Beşiktaş Advocaat için gelmişti. Ancak Solskjaer'de karar kıldılar. Belki Beşiktaş yeniden kapıyı çalar." ifadelerini kullandı.

Advocaat daha önce 2016-2017 sezonunda Fenerbahçe'de çalışmıştı.