31 Ocak 2026, Cumartesi ZEKİ UZUNDURUKAN













Savaşmazsan kazanamazsın! Trabzonspor, Antalyaspor karşısında ilk yarıda o kadar yavaş, o kadar etkisiz bir futbol oynadı ki...

Sanki lig bitmiş, hedefine ulaşmış, tatil için gün sayan futbolcular topluluğu gibiydi Trabzon!

Bordo-mavililer, oyunun hücum yönünde de savunma tarafında da sahada yoktu.

İlk yarıda Oulai'nin hatasından Antalyaspor golü buldu.

Oulai çok genç bir oyuncu ve transfer tekliflerinden belli ki çok etkilenmiş.

Futbol hatalar oyunu. Her oyuncu böyle hatalar yapabilir.

Oulai için bu hata da bir nazar boncuğu diye düşünüyorum.

Lovik, ilerleyen haftalarda ritm tutar, güçlenir ve Trabzonspor'a faydalı olabilir.

Ama şu anki güçsüz haliyle ilk 11 oynayacak düzeyde değil.



Ayrıca Trabzonspor'un haftalardır bir oyun ezberi vardı. Neydi o ezber!

Zubkov'un kanadından oynayıp sonuç alan bir Trabzonspor izliyorduk.

Lovik geldi diye sol kanadı da kullanmaya çalıştı dün Trabzonspor.

Ama Lovik ve önündeki Augusto etkisiz kalınca, ilk 45'te kanatsız bir Fırtına izledik.

Fatih Tekke, Lovik'in ilk 45'teki vasat futbolunu gördükten sonra yanlışından dönüp, ikinci yarıya Mustafa Eskihellaç ile başladı.

Çok doğru bir karardı bu. Takım bir anda kendine geldi.

Nitekim Mustafa oyuna girdikten sonra daha hızlı oynayan, sahada daha güçlü duran bir Trabzonspor izlemeye başladı.



Trabzonspor ikinci yarıda penaltıdan beraberliği yakaladı.

Penaltı pozisyonunda Hüseyin'in, Onuachu'ya sert bir darbesi var.

Antalyaspor teknik direktörü Sami Uğurlu bu pozisyonun nesine itiraz etti anlamadım. Buz gibi penaltı pozisyon.

Onuachu golden sonra kendine geldi. Aslında Trabzonspor takım halinde uykudan uyandı ve futbol oynamaya başladı.

Üst üste pozisyonlara girdi bordo mavililer.

Trabzonspor maçın sonlarına doğru bir penaltı daha kazandı. Ama Onuachu bu kez penaltıda kaleci Julian Cuesta'ya takıldı.

Kötü bir penaltı kullandı Onuachu ve ilk kez penaltı kaçırdı.

Onuachu kalitesinde bir golcü, penaltıyı köşeye göndermeliydi. İki penaltıyı da ortaya vurdu.

Trabzonspor zirve yarışında ağır bir yara aldı.

Kazansaydı maç fazlasıyla ikinci sıraya çıkacaktı.

Büyük bir fırsatı kaçırdı bordomavililer.