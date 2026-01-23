23 Ocak 2026, Cuma ZEKİ UZUNDURUKAN













İkinci yarıda Villa'yı salladık Maç öncesinde Kadıköy'de Chobani Stadı'nın tribünleri Kırmızı-Beyaz bir gül bahçesi gibiydi adeta.

Tribünleri dolduran taraftarlarımızın ellerindeki bayrağımızın güzelliği ile duygulandık. Coştuk!

Rakip bir Premier Lig devi, Aston Villa idi. Avrupa Ligi'nin favorisiydi.

Rakip elbette çok güçlüydü. Ama Fenerbahçe'nin bu zor rakip karşısında nasıl bir direnç göstereceği önemliydi.



Aslında maça iyi başladık. Aston Villa atakları karşısında çok dik durduk, iyi savunma yaptık.

Özellikle de Skriniar, Mert ve Oosterwolde muazzam kademleri ile büyük alkış aldı.

Aston Villa'nın müthiş bir oyun ezberi var. Hem çok iyi savunma yapıyorlar hem de çok iyi hücum...

Bu hücumlardan birinde İsmail'in kafasından seken topu Sancho ağlarımıza gönderdi.



İlk yarıda Aston Villa'nın fizik gücüne ve takım kalitesine ayak uyduramadık.

Durum böyle olunca rakibi durdurmaya ve oyununu bozmaya çalışan bir Fenerbahçe izledik.

İkinci yarıya da çok iyi başlayan bir Aston Villa vardı sahada. Üst üste net pozisyonlara girdiler.

Ederson mucizevi kurtarışlar yaptı.

Biz ise ilk net pozisyonumuzu 60'ta Talisca ile yakaladık. Talisca karşı karşıya pozisyonda Bizot'u geçemedi.



Sonrasında Kerem ile bir pozisyon daha yakaladık. Kerem etkisiz bir vuruş yapınca topu kaleci çıkardı.

İsmail'in adeta yaradana sığınıp vurduğu bazukayı da çıkardı Bizot. Vay canına! Ne şuttu be İsmail!

Helal olsun sana! İki takımın kalecisi kurtarışları ile maça damgasını vurdu.

Kerem ile bulduğumuz golde Duran ofsayt pozisyonunda olduğu için iptal kararı çıktı.



İkinci yarının büyük bölümünde Aston Villa'ya karşı başa baş bir mücadele ortaya koyduk.

Hatta bazı bölümlerde Aston Villa'dan bile daha iyiydik. Gol için her şeyi yaptık.

Kenarlardan geldik, göbekten geldik, şutlar attık, ortalar yaptık. Olmayınca olmuyor.

Ama Fenerbahçe'yi özellikle ikinci yarıdaki yürekli futbolu nedeniyle tebrik etmek lazım!

Yenildik ama ezilmedik! Hatta Villa'yı salladık, salladık ama deviremedik!

Haftaya Bükreş deplasmanında kazanır, yolumuza devam ederiz.