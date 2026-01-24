24 Ocak 2026, Cumartesi ZEKİ UZUNDURUKAN













Trabzon yarışta! Taraftar nerede! Maç öncesinde Akyazı (Papara Park) Kırmızı- Beyaz'dı!

Ay-Yıldızlı şanlı bayrağımız, tribünlerde dalgalanırken, Binbir Gece Masalları'na gittik bir anda!

Ama maç başladı, tribünlerde çıt yok adeta! Maça gelen az sayıda Trabzonspor taraftarının sanki Karadeniz'de gemileri batmış gibiydi!

Ne bir tezahürat, ne sahadaki oyuncularını ateşleyecek bir hamle!

Hiçbirisini göremedik bordo mavili taraftarlardan!



Taraftarların bu ruh hali ve sessizliği, sahadaki bordo-mavili oyunculara da yansıdı!

Enerjisi düşük tribünler, Trabzonsporlu futbolcuların da enerjisinin dip yapmasına neden oldu. Emre Belözoğlu yönetiminde son 4 lig maçında gol bile atamayan Kasımpaşa, ilk yarıda net pozisyona giren taraftı. Rakibin karşı karşıya pozisyonunu Batagov önledi.

Trabzonspor'un haftalardır vızır vızır işleyen sağ kanadında Pina da Zubkov da çok etkisizdi ilk 45'te.



Fatih Tekke'nin maça Onuachu ile başlamaması, herkes için sürprizdi.

Ancak Fatih hoca, maçtan önce bu konuya açıklık getirdi.

Yorgun ve sakatlık eşiğine gelen Onuachu'yu riske etmemek belki doğruydu. Ama Trabzonspor, Onuachu'yu yedeğe çekince ilk yarıda galibiyeti riske atmış oldu.

İlk yarıda oyun Onuachu'yu çağırdı durdu. Trabzonspor ilk yarıda pozisyon üretemedi.

Üst üste 3-5 pas yapamadı.

Kanatları kullanamadı. Ön alan presi yapamadı.

Kasımpaşa'nın istediği gibi bir oyun ortaya çıktı. Trabzonspor ilk yarıda rakip ceza sahasında sadece 5 kez topla buluştu. Şaka gibi!



Fatih Tekke baktı ki planlar tutmadı!

İkinci yarıya başlarken Onuachu'yu oyuna almak zorunda kaldı.

Olaigbe kenara geldi.

Onuachu, girer girmez harika bir gol attı, ne kadar büyük bir golcü olduğunu gösterdi ve ligde 12 gole ulaştı. Bu güzel gol bile Trabzonspor tribünlerini ateşleyemedi!

Nesi var bu tribünlerin, neden böyle bir türlü çözemedim!

Bu arada Nwaiwu'nun savunma performansını beğendim. Çok topla buluştu. Geriden oyun kurdu, bekine yardım etti, etkili kademelere girdi.

Her maç daha iyiye gidiyor. En önemlisi de Batagov'u rahatlattı.



Mathias Lovik öne doğru oynayan bir sol bek. Oysa oyunun bir de savunma tarafı var.

Diabate'nin attığı golde ortalarda yoktu, çok gerilerde kaldı Lovik.

İlk maçıydı acımasız olmamak lazım. Ama etkisizdi.

Batagov da bu kadar rahat vuruş şansı vermemeliydi Kasımpaşalı oyuncuya.

Skora denge geldikten sonra Trabzonspor daha hızlı oynamalıydı.

Maç boyunca önde çoğalamayan bir Trabzonspor izledik.

Ama oyunun son bölümde Zubkov öyle bir gol attı ki… Bir anda gözlerimizin pası silindi. Sezonun en güzel gollerinden birini attı Trabzonspor'un cesur yüreği!

Trabzonspor belki iyi oynamadı ama kazanmasını bildi. Zirve yarışının içinde bir Trabzonspor var ortada!

Peki taraftar nerede!