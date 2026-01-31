Zorlu bir rakip

Sezona İgor Tudor yönetiminde başlayan Juventus, kötü neticeler üzerine teknik direktör değişikliğine gitti. Özellikle 8 maçlık kazanamama serisi Tudor'un kovulmasına sebebiyet verdi. Göreve gelen Spalletti yönetiminde eskiye nazaran daha başarılı performans çiziyorlar. Bu sene İtalya Serie A'da hem şampiyonluk, hem de Devler Ligi katılımı anlamı taşıyan ilk 4 sıra mücadelesindeki takım sayısı fazla. Juventus sezona şampiyonluk adayı olarak başlamıştı. Ancak teknik direktör değişiminden önce kaybettiği puanlar yüzünden zirveden 10 puan uzaktalar, gerçekçi hedefleri Devler Ligi sırası. Spalletti, rakibe göre 3-4-3 ya da 4-2-3-1 dizilişlerini tercih ediyor.

Orta alanda çok koşan isimlere sahipler. Savunma kısmına bakarsak ligdeki son 4 müsabakada sadece 1 gol yediler. Sorunlu bölge hücum hattı ve Spalletti ara transferde bu bölgeye mutlaka takviye istiyor. Vlahovic geldiği günden bu yana istenen katkıyı veremedi. Bu sezon sakatlık sebebiyle kaçırdığı maç sayısı fazla. Sezon başında takıma katılan David ve Openda'dan da istedikleri verimi alamadılar. Bütün yük Kenan Yıldız'ın omuzlarında. Galatasaray ile oynayacakları ilk maç öncesinde ezeli rakipleri İnter ile karşılaşacaklar; rövanş sınavından önce de Como gibi zorlu bir rakiple kozlarını paylaşacaklar. Bu zorlu fikstür temsilcimiz için avantaj. Kıran kırana, keyifli iki müsabaka izleyeceğimizi düşünüyorum.