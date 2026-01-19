Oksijen tüpü MUÇİ!

Ağır kış şartlarında Kocaelispor deplasmanında kazanabilmek gerçekten büyük iş! Trabzonspor, oyun olarak zaman zaman rakibinin geresinde kalsa da kazanmasını bildi… Hami Mandıralı Trabzonspor'un 'Altın Çocuğu' idi. Muçi, Hamivari golleri ile yeni 'altın çocuk' olma yolunda ilerliyor. Dün oyun içinde çok görünmese de uzatma anlarında rakip kaleye gönderdiği bir füze ile Kocaeli'de fırtına kopardı.



Trabzonspor maçın ilk yarısında yüzde 61 topla oynama oranına sahip olsa da rakip üzerinde bir baskı kuramadı. Kocaelispor çok iyi bir takım. Bu statta Galatasaray'a pozisyon bile vermeden kazanmışlardı. Oulai'nin dönüşü, Folcarelli'yi de rahatlattı. Ama Trabzonspor; fizikli, güçlü ve temaslı oyunu seven Kocaelispor karşısında hem rakipten uzak oynadı, hem de biraz yumuşak kaldı.



Fatih Tekke devre arasında oyuncularına belli ki şunu söylemiş: 'Rakiple göğüs göğüse çarpışın, ayakta kalın, sert ve rakibe yakın durun' demiş. Çünkü ikinci yarıda sahada daha dik duran bir Trabzonspor izledik. Trabzonspor'da ilk golün asistini her ne kadar Olaigbe yapmış olsa da yine Zubkov üzerinden kanatları kullanan bir Trabzonspor izledik. Olaigbe Trabzonspor forması altında ilk asistini yaptı ama yine çok etkili değildi. Trabzonspor'un yeni stoperi Chibuike Nwaiwu, zaman zaman kademe hataları yaptı ama çalışkanlığı ile dikkat çekti. Takımını tanıdıkça çok daha iyi olacağını düşünüyorum.



Trabzonspor bireysel performans üzerinden kazanmaya devam ediyor. Zubkov kendi ürettiği pozisyonlarda biraz becerikli olsa, her maç 2-3 asist ve gol atar. Onuachu'nun yokluğunda Trabzonspor'un gol yükünü Felipe Augusto ve Muçi çekmeye devam ediyor. Muçi'nin attığı goller, puan ve galibiyet getiren goller olarak çok değerli! Trabzonspor'a çok puan kazandırdı Muçi. Trabzonspor için yeri geliyor oksijen tüpü oluyor, yeri geliyor can yeleği oluyor! Sezon sonunda bonservisi mutlaka alınmalı Muçi'nin…





Trabzonspor, kupadaki farklı İstanbulspor galibiyetinden sonra ligde Kocaelispor'u da yenerek üzerindeki kara bulutları dağıttı. Yeni takviyeler ve Onuachu'nun dönüşü ile çok daha iyi bir Trabzonspor izleyeceğimizi düşünüyorum. Camianın ve taraftarların Fatih Tekke ve bu takıma daha fazla destek vermesi gerekiyor. Çünkü bu takım ve Fatih hoca, daha fazla desteği ve sevgiyi hak ediyor.