31 Ocak 2026, Cumartesi REHA KAPSAL













Başka! Trabzonspor, üst sıralardan kopmamak adına Antalyaspor karşısında 3 puan hedefi ile çıktı.

İlk devre yine klasik bir bordo mavili takım oyunu seyrettik. Karadeniz ekibinin son 8 maçta ilk yarı sonunda soyunma odasına galip gidememesi göz önüne alınırsa dünkü futbol kimseyi şaşırtmamıştır.

Yine çok etkisiz, temposuz, coşkusuz ve ağır oynayan bir takım izledik ilk yarıda.

Onuachu gibi 2 metrelik bir santrforun varsa bununla ilgili hücum seti ezberin olur.

Bu ezber özellikle sağ ve sol kanatların işlemesini gerektirir.

Bununla beraber savunma oyuncularını peşine takarak arkadaşlarına fırsatlar yaratır.

En temel eksiklik hiçbir oyuncunun genelde defansın sırtına hiç koşu denememesi.

Bu anlayış her zaman ve her şartta birinci hücum prensibi olmalı.



İkinci yarıda Trabzonspor daha baskın göründü ama bunu gol pozisyonuna çevirmede ve üretmede büyük sıkıntı yaşadı.

Bir takım ortak akılla, planlara göre hareket etmek yerine duygular ile oynarsa ortaya böyle içgüdüsel ve kaos bir futbol çıkar.

Çıkan transfer haberleri Augusto ve Oulai'yi çok etkilemiş. Bedenleri sahada akılları başka yerde olduğu çok belli.

Mustafa varken Lovik'in yeni transfer olsa da oynaması doğru değildi.

Bir maçı kazanmayı istemek başka, onu nasıl kazanacağını bilmek, kurgulamak ve uygulatmak başka.