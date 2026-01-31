31 Ocak 2026, Cumartesi ALİ BARANSEL













İşi kolay değil Geçen yıl, Nuno Espirito Santo yönetiminde harika bir sezon geçiren Nottingham, ligi 7'nci sırada bitirdi. Ancak, Şampiyonlar Ligi biletinin kaçırılması, Santo ve kulüp sahibi Marinakis arasında gerilime neden oldu. Bu kriz nedeniyle, takımdaki olumlu hava yerini kasvetli bir atmosfere bıraktı.

Takımın en önemli silahı Elanga, Newcastle'a gitti. Ancak Nottingham yaklaşık 150 milyon euro harcayarak Hutchinson, Ndoye, Bakwa ve İgor Jesus gibi isimleri kadrosuna kattı.

Sezona kötü başlayan N.Forest'ta fatura Santo'ya kesildi. Santo'nun yerine gelen Postechoglou'nun da ömrü uzun olmadı.



Fakat Nottingham, bu yılki üçüncü hocası Sean Dyche ile özellikle son haftalarda istikrarı yakaladı.

Kadro değeri 603 milyon euro olan İngiliz ekibinde Murillo ve Milenkoviç gibi çok önemli stoperler bulunuyor.

Takımın skor yükünü ise Gibbs- White, Hodson Odoi ve Avrupa Ligi'nde yıldızlaşan Jesus çekiyor.

Geleceği parlak olan Hutchinson ise takımın beyni konumunda. Ligdeki pozisyonu kötü olsa da Nottingham asla hafife alınacak bir ekip değil.

Fenerbahçe'nin işi hiç çok kolay olmayacak.