Haberler Galatasaray Haberleri Inter'den Galatasaray'a Hakan Çalhanoğlu müjdesi! Transferde dikkat çeken gelişme

Inter'den Galatasaray'a Hakan Çalhanoğlu müjdesi! Transferde dikkat çeken gelişme Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yaz transfer dönemine yönelik planlamalarını erkenden başlatan Galatasaray'da gündeme gelen isimlerden biri yine Hakan Çalhanoğlu oldu. İtalya basınında yer alan son haberlere göre sarı-kırmızılıların milli yıldız için ilgisi sürerken, deneyimli orta saha oyuncusunun geleceğine dair dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı. İşte gündem yaratan gelişmenin ayrıntıları… Galatasaray Haberleri







ABONE OL

Yarıştığı üç kulvarda da şansını sonuna kadar zorlamak isteyen Galatasaray'da yönetim, zaman kaybetmeden yaz transfer dönemi için çalışmalarına başladı.

2026/27 sezonu öncesi de geçtiğimiz sezonlarda olduğu gibi çok sayıda yıldız transferi yapması beklenen sarı-kırmızılılarda gözler yeniden Hakan Çalhanoğlu'na çevrildi.