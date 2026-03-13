Video Fenerbahce Videoları Sadettin Saran'dan Lookman, Sörloth ve Nunez sözleri!

Sadettin Saran'dan Lookman, Sörloth ve Nunez sözleri!

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran düzenlenen iftar yemeğinde devre arasındaki transfer çalışmalarından bahsetti.

13 Mart 2026 | 10:53
