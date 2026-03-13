İtalyan efsaneden flaş Galatasaray yorumu: Serie A'nın Avrupa devleriyle çok farkı var
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu play-off mücadelesinde Galatasaray, Juventus'u eleyerek son 16'ya kalmıştı. Torino ekibinin eski futbolcularından Luca Toni, bu eşleşmeyi ve İtalyan kulüplerinin Avrupa'daki durumunu yorumladı.
Bir dönem Juventus forması da giyen İtalyan futbol efsanesi Luca Toni, İtalyan takımlarının Avrupa'daki başarısızlığını La Repubblica'ya değerlendirdi.
Toni, "İtalyan takımlarının Avrupa'daki genel performansı bizi düşündürmeli. Serie A zor durumda. Avrupa'nın devleriyle kıyaslama çok sert, arada ciddi fark var. Inter'in iki finali bizi yanıltmıştı, şimdi gerçeğe geri döndük.
Atalanta en az pişmanlık duyacak takım. 6-1'lik yenilgi ağır ama Bayern Münih ile kıyas bile yapılamaz. Napoli'yi beğenmedim. Çok sakatlık yaşadı, tamam ama kazanması gereken maçları heba etti. Antonio Conte için kötü bir Şampiyonlar Ligi oldu.
Inter beni hayal kırıklığına uğrattı; Bodø/Glimt karşısında turu geçmeleri gerekiyordu. Juventus ise Galatasaray ile oynadığı eşleşmede ilk maç için pişman olmalı." ifadelerini kullandı.