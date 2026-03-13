Toni, "İtalyan takımlarının Avrupa'daki genel performansı bizi düşündürmeli. Serie A zor durumda. Avrupa'nın devleriyle kıyaslama çok sert, arada ciddi fark var. Inter'in iki finali bizi yanıltmıştı, şimdi gerçeğe geri döndük.

Atalanta en az pişmanlık duyacak takım. 6-1'lik yenilgi ağır ama Bayern Münih ile kıyas bile yapılamaz. Napoli'yi beğenmedim. Çok sakatlık yaşadı, tamam ama kazanması gereken maçları heba etti. Antonio Conte için kötü bir Şampiyonlar Ligi oldu.