Napoli'de Antonio Conte, Galatasaray'dan Wilfried Singo'nun peşine düştü
Napoli, orta sahanın kilit ismi Frank Anguissa ile sözleşme yenilemek için görüşmelerini sürdürürken, aynı menajer üzerinden Galatasaray'ın yıldız ismi Wilfried Singo için de ilk teması kurdu. Savunmayı güçlendirmeyi hedefleyen Napoli'de teknik direktör Antonio Conte, Singo'yu öncelikli transfer hedefi olarak görüyor.
Yayın Tarihi: 13.03.2026 - 10:36Güncelleme Tarihi: 13.03.2026 - 10:39
Napoli, yeni sezon öncesi kadro planlamasını sürdürürken savunma için rotayı Galatasaray'ın yıldızı Wilfried Singo'ya çevirdi.
NAPOLI TEMASA GEÇTİ
İtalyan basınında yer alan haberlere göre kulüp, orta sahanın önemli isimlerinden Frank Anguissa ile sözleşme yenileme görüşmelerini sürdürürken aynı zamanda Galatasaray'ın yıldız savunmacısı Wilfried Singo için de ilk temasları kurdu.
ORTAK MENAJER
Haberde, iki oyuncunun da menajeri olan isim ile yapılan görüşmeler sırasında Singo'nun durumunun da gündeme geldiği belirtildi.
ŞARTLAR ÖĞRENİLDİ
Galatasaray forması giyen Fildişi Sahilli savunmacının transfer şartları hakkında Napoli yönetiminin bilgi aldığı ifade ediliyor.
TORINO FAKTÖRÜ
Singo'nun daha önce Torino ile Serie A'da forma giymiş olması, oyuncunun İtalya futboluna uyum sağlamasını kolaylaştırabilecek bir unsur olarak görülüyor.
CONTE ÇOK İSTİYOR
Habere göre Napoli Teknik Direktörü Antonio Conte, savunmanın farklı bölgelerinde görev yapabilmesiyle dikkat çeken Singo'nun, Napoli için önemli bir alternatif olacağını düşünüyor. Serie A tecrübesi nedeniyle birçok kulübün radarında bulunan oyuncunun durumu yakından takip ediliyor.
ÖNCELİK ANGUISSA
Öte yandan Napoli'de öncelik hala Anguissa'nın sözleşme konusu. Teknik direktör Antonio Conte'nin sisteminde önemli bir rol üstlenen Kamerunlu orta saha oyuncusunun takımda kalması için kulüp yönetimi yeni sözleşme sürecini kısa sürede tamamlamayı hedefliyor.
BU SEZON PERFORMANSI
Sarı-kırmızılı formayla 18 maça çıkan Singo, 3 asist ile takımına katkı sağladı.
PİYASA DEĞERİ VE SÖZLEŞMESİ
Güncel market değeri 25 milyon Euro olarak gösterilen Fildişi Sahilli yıldızın, Galatasaray ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.