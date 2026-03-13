Haberler Galatasaray Haberleri Napoli'de Antonio Conte, Galatasaray'dan Wilfried Singo'nun peşine düştü

Napoli, orta sahanın kilit ismi Frank Anguissa ile sözleşme yenilemek için görüşmelerini sürdürürken, aynı menajer üzerinden Galatasaray'ın yıldız ismi Wilfried Singo için de ilk teması kurdu. Savunmayı güçlendirmeyi hedefleyen Napoli'de teknik direktör Antonio Conte, Singo'yu öncelikli transfer hedefi olarak görüyor.







Napoli, yeni sezon öncesi kadro planlamasını sürdürürken savunma için rotayı Galatasaray'ın yıldızı Wilfried Singo'ya çevirdi.

NAPOLI TEMASA GEÇTİ



İtalyan basınında yer alan haberlere göre kulüp, orta sahanın önemli isimlerinden Frank Anguissa ile sözleşme yenileme görüşmelerini sürdürürken aynı zamanda Galatasaray'ın yıldız savunmacısı Wilfried Singo için de ilk temasları kurdu.