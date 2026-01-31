31 Ocak 2026, Cumartesi İSKENDER GÜNEN













Adam eksilten oyuncun yok! Bu maçta kayıp olan 2 puan mı yoksa kazandığınız 1 puan mı? Rakibin içinde bulunduğu durum ve bütün oyun stratejisini puan almak olarak sahaya yansıttığı bir oyun. Atak girişimleri hiç yok. Her şey kendi alanında savunma anlayışı içerisinde olmak ve bu maçtan duran top dışında pozisyon üretmemek üstüne kurulu. Trabzonspor'un ilk yarı yediği gol amatör çerçeve ile yorumlanabilir. Futbolda birinci bölge hataların yapılamayacağı bir alan. Anlamsız paslar ve çıkarken kaptırılan toplar sorunların başlangıcı olur. Batagov'un rakibin baskı yaptığı anda Oulai'ye verdiği topun ardından Antalyaspor'un golü geldi. Kendi alanında çok adamla savunma anlayışı olan bir takıma karşı topun hızı ve yön değiştirmesi büyük önem taşır. Bir de adam eksilten bir oyuncunuz yoksa sorunlar öne çıkar. İki savunma oyuncusunun, Pina ve Lövik'in ofansif anlamda herhangi bir katkıları yok. Bir de Lövik'in ilk yarıda savunmadan çıkarken yaptığı pas hataları var. Muçi ve Zubkov'dan da ceza alanı içerisinde Onuachu gibi oyuncuya gerekli paslar gerçekleştirilmediğinde pozisyon üretmede sorunlar öne çıktı.

Onuachu ile beraberlik yakalandıktan sonra böylesi bir maçtan 3 puanı alma şansı ise yine Onuachu'ya geldi. Ama penaltı şanssızlığı yaşadı. Sorunlarla da olsa Antalya gibi hücumu hiç düşünmeyen, sadece savunma anlayışı olan bir takıma karşı temponun ve yapılan pasın hızını artırdığınızda çok daha gol pozisyonu üretme şansınız olduğu bir maçta kaybedilen iki puan olarak bunu değerlendirmeniz gerekmekte.