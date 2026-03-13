Yayın Tarihi: 13.03.2026 - 10:36Güncelleme Tarihi: 13.03.2026 - 11:19
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, basın mensuplarıyla iftar yemeğinde bir araya geldi.
Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenen yemekte Başkan Saran'ın yanı sıra yöneticiler Ali Gürbüz, Burçin Gözlüklü ve Gürhan Taşkaya da yer aldı.
"MAYISA KADAR SEÇİM KONUŞMAYI DÜŞÜNMÜYORUM"
Lig yarışı hakkında konuşan Saran, "Şu anda Fenerbahçe'den başka hiçbir şey düşünmüyorum. Ne şirketlerim ne de işim. Birinci önceliğim ailem, ikinci önceliğim Fenerbahçe. Tamamen takıma odaklıyız. O yüzden seçim konuşmanın bir faydası yok. Mayısa kadar konuşmayı düşünmüyorum.
"SONUÇ ODAKLI ÇALIŞIYORUZ"
Hayatı boyunca pes eden bir karaktere sahip olmadığının altını çizen Saran, "Ben çok mücadeleci bir insanım, kolay pes etmedim hayatım boyunca. 5 ay konuşmadan geldik geçen hafta konuştuysak demek ki bizde duruma göre reaksiyon gösteriyoruz. Senelerce bağırmalar oldu bir faydasını gördüğümüzü düşünmüyorum. Bağırmak taraftarı rahatlatıyor ama çok sonuç vermiyor. Biz daha çok sonuç odaklı çalışıyoruz.
"TORREIRA'YA SARI KART VERİLMEMESİ OLACAK İŞ DEĞİL"
Daha önce hakemlerle ilgili konuşmadığım için pişman değilim. Benim tarzım farklı. Bağırıp çağırmanın bugüne kadar bir işe yaradığını görmedim. Yapmamaya özen gösterdim. Hoşgörü, birlik ve beraberlik istedim. Konuşmamaya çalıştım ama 2 hafta çok garip şeyler oldu. Torreira'ya sarı kart verilmemesi olacak şey değil. Merkez Hakem Kurulunda (MHK) ciddi bir sorun var. Bence Ferhat Bey çok kötü yönetiyor. Torreira tellere tırmanıyor bir şey yok. Guendouzi de bu karşılaştırmayı yaptı, bize de söyledi. Puanlarımız haksız yere gitti. Buna isyan etmemiz gayet normal.
"KULÜPLER MHK'DEN RAHATSIZ"
Kulüplerin yüzde 90'ı MHK'den rahatsız. Ferhat Bey'in orada durması bizim için muamma. Bence bu durum federasyona da zarar veriyor. Biz bunları federasyona Taner Bey (Sönmezer) aracılığıyla dile getiriyoruz. Biz diyaloglarımızı basın önünde değil orada dile getiriyoruz. Biz bir dosya hazırladık. Seçimi kazanmadan önce başladık bu çalışmalara.
Tekerleği yeniden icat etmeye gerek yok, bunu yapanlar yapıyor. Avrupa'da hakemlerle ilgili bu kadar sıkıntı yok. Bu yönetilebilir bir şey. Yine gelmesi gereken noktada değil ama önerilerimiz var. Dünyadaki benzerlerini gündeme getirdik. Ferhat Bey konusunda kendisine ciddi bir destek var ve biz bunu anlayamıyoruz. Bu kadar net hataların olduğu yerde bence bu durum kalandan çok onu tutana zarar verir.
"O UĞULTU PSİKOLOJİ BOZUYOR"
Genç oyuncularda Kadıköy'de ciddi baskı oluşuyor. Skor bulunamayınca oluşan o uğultu psikolojilerini bozmuyor dersem yalan olur. Konuyla ilgili uzmanlardan da destek alıyoruz. 11 senenin birikmiş bir hayal kırıklığı ve travması var. Beklenti çok büyük. Biz geldiğimizde kimse şampiyonluk beklemiyordu. Biz 'bu sene yok önümüzdeki sene' diyerek baskıyı azaltabilirdik ama benim doğamda bu yok. Biz şampiyonluğa oynuyoruz. Bu beklenti olunca sahaya maalesef hatalar hoşgörüyle yansımıyor.
"GALATASARAY'IN KOLLANDIĞINA İNANIYORUM"
Skriniar sakatlanmasa, Alvarez ameliyat olmasa biz yine 3 puan öndeydik o yüzden bunu sadece hakemlere bağlamak benim tarzım değil. Ben bahanelere sığınan bir insan değilim ama bu demek değil ki bir haksızlık yok. Evet ben Galatasaray'ın kollandığına inanıyorum.
"YAKINDA PROJE AÇIKLAYACAĞIZ"
Bir sürü projemiz var. Samandıra ile ilgili de var. Yeni arsalar da bakıyoruz. Yakında gelir getiren bir proje açıklayacağız Emlak Konut ile çalışıyoruz. Türkiye'nin değişik yerlerinde arsalarımız var. Gelmeden önce başladık çalışmaya, şimdi de gece gündüz çalışıyoruz. Öylesine başlatılmış bir sürü proje vardı, bir çoğunu durdurduk. Sportif başarı olunca senin nakit sıkıntın da azalıyor, o yüzden birinci önceliğimiz sportif başarı.
"DZEKO VE TADIC BURUK GİTTİ"
9 hafta rica ediyoruz. En-Nesyri'de yaşadığımız gibi. Dzeko ve Tadic geçen sene buruk gittiler. Olan oldu ama şu 9 haftada takıma destek istiyoruz. Eğer şampiyon olacaksak bu sadece oyuncularla değil taraftarımızın da desteğiyle. Beni eleştirebilirsiniz, tüm eleştirilere açığım ama bu takıma 9 hafta hep birlikte inanıp, destek olmalıyız.
"KURTULUŞUN REÇETESİ BODO/GLIMT"
Biz de yapılanmamızı Bodo Glimt gibi isteriz, aklın yolu bir. Müthiş potansiyelli futbolcular var. Türkiye öyle bir noktaya geldi ki ben o denilen oyuncuyu bulurum ama onunla Türkiye konuşmaya başladığımız zaman menajerler Türkiye'deki ortamı bildiğinden o paralara oyuncuları alamıyorsun. Maalesef Türkiye'nin bir pazarı var. Diyelim adamı ikna ettin anlaştın geliyor 2-3 ay sona diyor ki 'ben bu adamdan iyi oynuyorum onun aldığına bak' diyor. 18 kulüp bir araya gelir, skala belirler, prensip anlaşması yapılır anca maaşlar böyle düşer. Bunu da yakın zamanda yapmak çok zor. Bunu Türkiye'de yakın zamanda yapmak çok zor ama kurtuluş bu."