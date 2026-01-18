Bu futbolla şampiyonluk hayal!

Osimhen'in yokluğunun üzerine bir de Torreira'nın cezalı oluşu eklenince, Galatasaray'ın gücünün ne kadar zayıfladığına örnektir dünkü Gaziantep FK maçı...

Galatasaray'da Osimhen'in yeri asla dolmaz tamam da... Torreira'nın eksikliği bu kadar fazla mı hissedilir be kardeşim!

Torreira bir gün gelecek bu takımdan ayrılacak. O zaman ne yapacak Galatasaray! İlkay sahada yok adeta. Ağır ve güçsüz! Yunus Akgün çok etkisiz! Dün adeta 9 kişi oynadı Galatasaray!



Galatasaray ilk yarıda o kadar etkisizdi ki... Rams Park'taki taraftarlar kötü futbol karşısında adeta saç-baş doldular.

Koca Galatasaray, 45 dakikada rakip kaleye isabetli şut atamadan soyunma odasına gitti. İcardi rakip savunmayı hiç rahatsız edemedi bile.

Gaziantep FK çok iyi savunma yaptı. Merkezi çok iyi savundu.

Özellikle Arda Kızıldağ muazzam bir futbol ortaya koydu.

İlk yarıda Galatasaray'da Barış Alper ve Sallai dışında savaşan futbolcu yoktu.

Galatasaray'ın bu maçta eksikleri çoktu ama konuk Gaziantep FK'nın eksikleri, Galatasaray'dan daha fazlaydı.



Galatasaray, ilk yarıdaki etkisiz ve yavaş oyununu ikinci 45'te de sürdürünce, Gaziantep etkili geçiş hücumları yapmaya başladı.

Bu hücumlardan birinden golü de buldu Burak Yılmaz'ın öğrencileri.

Galatasaray'ın geriye düşüşü, Rams Park tribünlerinin bir anda sessizliğe bürünmesine neden oldu. Galatasaray taraftarı, bu yenilen golün şokunu çabuk atlatıp, takımlarını ateşlemek için her şeyi yaptı.

Buz gibi havaya rağmen sarıkırmızılı taraftarlar, Galatasaraylı futbolculardan daha fazla maçı istediler.



Galatasaray'da işler çok kötü giderken, arka direkte topla buluşan Barış Alper, etkili bir vuruşla skora denge getirdi.

Bu gol, tribünleri ve sahada dökülen Galatasaraylı futbolcuları kendine getirdi. Ama skor talebası değişmedi.

Bu arada Uğurcan Çakır'ın maç boyunca etkili kurtarışlar yaptığını da unutmayalım.

90+5'te Gaziantep kontratağında Bayo, topu boş kale yerine auta attı.

Galatasaray, dün kaybettiği 2 puanla zirve yarışında büyük yara aldı.



Galatasaray geçmiş yıllarda kötü oynadığı maçları, sahneye çıkan birkaç oyuncusu sayesinde kazanırdı.

Bu sezon takım halinde kötü oynamaya başladı Galatasaray!

Örnek mi! Kocaelispor ve Gaziantepspor maçları. Fenerbahçe Süper Kupa Finali.

Bu gidiş, hiç iyi bir gidip değil!

Geciken transferler, sürekli aynı oyuncular üzerinden oynanan oyun ve yedek kulübesinin zayıflığı, Galatasaray'ı ne hale getirdi!

Hem de Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak iki kritik maç kapıya dayanmışken...

Futbolcular milyon euro'ları alıp, keyfine bakıyor.

Olan yağmurda, çamurda, karda, buz gibi havada bu takımın peşinden koşan, takımını adeta ölümüne seven Galatasaray taraftarına oluyor.

Galatasaray taraftarının sesine kulak verin!

O zeki.