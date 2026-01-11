11 Ocak 2026, Pazar ZEKİ UZUNDURUKAN













Tedesco Fenerbahçe’ye çağ atlattı! Galatasaray'ı ilk kez bir büyük maçta, bir kupa finalinde bu kadar etkisiz gördüm.

Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki maçta her hattı ile tel tel döküldü.

Bunda elbette ki Fenerbahçe'nin akıllı ve muhteşem futbolunun payı çok büyüktü.

Bir tarafta Tedesco'ya bakıyorum.

Musaba'yı gelir gelmez yarı finalde oynattı.

O Musaba, iki asisti ile finali getirdi Fenerbahçe'ye!

Üç gün önce İstanbul'a ayak basan süper transfer Guendouzi'yi de dün ilk 11'de oynattı Tedesco!

Guendouzi de fişek gibi bir golle Fenerbahçe'nin Süper Kupa Şampiyonluğu'nun kapısını açtı.

Attığı golün dışında top kaptı, pres yaptı, oyun kurdu, Fenerbahçe orta sahasına büyük güç kattı.



Peki Okan hoca ne yaptı!

Gaziantep'teki Trabzonspor yarı final maçında Uğurcan Çakır'a kalede görev verdi.

Dün herkes final maçında Uğurcan'ı kalede beklerken, Günay Güvenç ile maça başladı. Zaten bu seçimi ile kupayı bir anlamda altın tepside Fenerbahçe'ye vermiş oldu Okan Buruk!

İlk golde kapattığı yerden golü yiyen Günay'ın maç boyunca kaledeki tedirgin duruşu gözlerden kaçmadı.

36 milyon Euro'ya alınan Uğurcan Çakır'ın Fenerbahçe gibi bir takıma karşı yedek bekletilmesine ben bir anlam veremedim.



Fenerbahçe, Galatasaray'a karşı ilk dakikadan son dakikaya kadar üstün oynayan taraftı. Sarı-lacivertliler, hem çok iyi savunma yaptılar, hem de çok etkili hücum aksiyonları geliştirdiler.

Guendouzi'nin ilk 11 oynaması, orta sahada iplerin Fenerbahçe'nin eline geçmesini sağladı.

Torreira ve Lemina, Fenerbahçe'nin demir gibi güçlü orta sahası karşısında ne savunmaya yardım edebildi, ne de öne oynayabildi.

Turkcell Süper Kupa'yı hak ederek kazandı Fenerbahçe. Galatasaray maç boyunca net pozisyona girmekte zorlanırken, Fenerbahçe attığı iki golün dışında net pozisyonlardan da yararlanamadı.



Galatasaray'a karşı kazanılan bu kupa ile rüzgarı iyice arkasına alan Fenerbahçe, ligin ikinci yarısı öncesinde büyük moral depolarken, öz güveni de tavan yaptı.

Fenerbahçe, Tedesco yönetiminde yükselişini sürdürüyor. Musaba ve Guendouzi iki nokta atışı transfer!

Fenerbahçe'nin gücüne güç kattı bu iki oyuncu.

Musaba finali getirirken, Guendouzi de kupayı getirdi.

Fenerbahçe'nin yeni yönetimini de kutlamak lazım! Her ne olursa olsun, saha dışına çıkmıyorlar.

Takımın moral ve motivasyonunu bozmuyorlar.

Değerli transferler yapıp, Tedesco'ya her türlü konfor alanını oluşturuyorlar.

Tedesco da kısa sürede Fenerbahçe'ye futbol olarak çağ atlattı.



Emek, alın teri ve takım bütünlüğü, Fenerbahçe'yi nerelerden nerelere getirdi.

Belki de bu kenetlenme, sezon sonunda şampiyonluğu getirecek!

Galatasaray'da ise anlam veremediğim bir yorgunluk ve isteksizlik var!

Dün çok kötü oynadılar.

Galatasaray'ın da nokta atışı transferlere ihtiyacı var!

Yoksa Galatasaray için duraklama dönemi başlar.

Fenerbahçe ise kupalara ve şampiyonluklara doğru yelken açar!

Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum.

Zorlu hava şartlarına rağmen müthiş bir yayıncılık başarısı gösteren atv ve A Spor'u tebrik ediyorum.

Finali anlatan spiker arkadaşlarımız Ender Bilgin ve Cüneyt Şen'in de ağızlarına sağlık!

Yine muazzam bir anlatımla finalin heyecanına ekstra heyecan kattılar.

Gaziantep, Adana ve Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki Süper Kupa maçlarının yayınında emeği geçen tüm arkadaşlarımıza yürekten alkışlar!