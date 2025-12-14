14 Aralık 2025, Pazar ZEKİ UZUNDURUKAN











İcardi’den vazgeçmek akıl tutulmasıdır! Maça müthiş bir baskı ile başlayan Galatasaray, Antalyaspor'a nefes aldırmadan bir anda durumu 2-0'a getirdi. Yunus Akgün'ün ilk 11'e dönüşü, Galatasaray'ın hücum gücüne hem renk, hem de zeka getirdi. Yunus'un öndeki varlığı Sane'yi, Barış Alper'i ve Osimhen'i çok rahatlattı. Yunus ile birlikte daha hızlı oynayan, daha çok pozisyona giren bir Galatasaray izledik. Zaten gol perdesini açan Sane'nin golünde asisti yapan da Yunus'tu. Sallai'nin golünde ise Barış Alper'in pası muazzamdı.



Osimhen ilk yarıda üç net gol pozisyonundan yararlanamadı. Galatasaray, Sallai-Yunus ve Sane üçlüsü ile sağ kanadı çok iyi kullandı. Antalyaspor 3-6-1 dizilişi ile oynadı. Ama Galatasaray'a karşı 3'lü defans ile oynayıp, baskı anında geri dönemezseniz çok pozisyon verirsiniz. Antalyaspor, beklerde çok açık verince Galatasaray da çok kolay gol pozisyonuna girdi. İlk yarıda golleri kaçıran Osimhen, ikinci 45'te golünü attı. Yunus Akgün'ün uzun menzilli pasında Osimhen'in şık vuruşu ile Galatasaray farka koştu. Yunus Akgün, sakatlık sonrasında sahalara çok formda döndü. Dün Yunus, Galatasaray adına oyuna yön verdi, iki asit yaptı, pas dağıttı, oyunu hızlandırarak sarı-kırmızılıların bol pozisyona girmesinde başrol oynadı.



Okan Buruk, Antalyaspor karşısında skoru ve galibiyeti garanti altına aldıktan sonra üç oyuncu değişikliği birden yaptı. Özellikle İcardi'yi oyuna alması çok anlamlıydı. Çünkü İcardi yeteri kadar süre alamadığı için bir küskünlük havası içine girmişti. Bu üç değişikliğin ardından Antalyaspor bir duran toptan golü buldu. Bu gol sırasında savunmada tam 9 Galatasaraylı oyuncu vardı. Ama Van de Streek bomboş pozisyonda topu ağlara gönderdi. Dünkü maçta Barış Alper, Yunus Akgün ve Sane çok iyiydi. Özellikle Sane'nin futbolundaki yükseliş çok dikkat çekici ve çok çarpıcı. Osimhen ise biraz becerikli olabilseydi 4-5 gol atabilirdi.



Sane'nin oyunun son bölümünde İcardi'ye attırdığı goldeki hareketleri muazzamdı. İcardi'nin gol vuruşu ise ustalık kokuyordu. Bitti, gitsin denilen İcardi bu kadar az süre almasına rağmen ligde 8 gole ulaştı. İcardi'den vazgeçmek mi? Bu adeta delilik olur! Başkan Dursun Özbek de Okan Buruk da İcardi konusunda en doğru kararı verecektir! Çünkü aklın yolu bir! Galatasaray için çok kolay bir maç oldu. Sarı-kırmızılılar; şampiyonluk yolunda bir engeli daha kayıpsız geçerken, en büyük kazanım Yunus Akgün oldu. Antalyaspor'un bu saha dizilişi ile ligde gerçekten işi çok zor!