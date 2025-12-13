Beşiktaş'ın gündemine aldığı Marc Andre Ter Stegen transferinde yeni bir gelişme yaşandı. İspanyol basınında, Alman kalecinin Premier Lig ya da Beşiktaş gibi bazı seçenekleri değerlendirmeye başladığı ifade edildi.

Trendyol Süper Lig'in devlerinden Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hızla devam ediyor.

Kaleyi Mert Günok'tan teslim alan Ersin Destanoğlu'nun sezon sonunda ayrılma ihtimaline karşılık kaleci departmanına takviye yapmayı düşünen siyah-beyazlılar, yaz transfer döneminden bu yana ilgilendiği Marc Andre Ter Stegen için nabız yoklamaya devam ediyor. İspanyol basınında, 33 yaşındaki kalecinin, Beşiktaş'a transfer olma ihtimalinin her zamankinden daha yüksek olduğu vurgulandı.

DÜNYA KUPASI'NDA OYNAMAK İSTİYOR

ElDesmarque'a konuşan gazeteci David Ibanez, Ter Stegen'in Barcelona'da üçüncü kaleci olarak yer aldığını ve Dünya Kupası'nda oynamak adına ayrılmak istediğini doğruladı. Katalan ekibi de Alman eldivenin takımdan gönderilmesine sıcak bakıyor.

KİRALIK TRANSFERİ GÜNDEMDE

Barcelona'nın, ocak ayında Ter Stegen ile yollarını ayırmasını beklediğini ifade eden Ibanez, "Bence bu ayrılık büyük ihtimalle kiralık şeklinde olacak, çünkü şu an bonservisle bir transferi zor görüyorum. Bir kiralama ve Barcelona'nın sorunu hafifletmek adına maaşın bir kısmını karşılaması ihtimali de göz ardı edilmiyor." şeklinde konuştu.

PERFORMANSI

Bu sezon ile birlikte Barcelona'daki 12. yılına giren Ter Stegen, henüz forma şansı bulamadı.

İŞTE O HABER