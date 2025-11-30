Fatih Tekke çılgınlığı!

Trabzonspor maça tutuk, etkisiz ve yavaş başladı. Konyaspor ise güçlü bir ön alan baskısı ile başladığı maçta önde çoğalmasını bildi. Üçüncü bölgede çok iyi işler yapan Konyaspor, üst üste net pozisyonlara girdi. Kalede Onana olmasaydı belki de ilk yarım saatte Konyaspor farkı bile bulabilirdi. Konyaspor'un golü adeta 'geliyorum' dedi ve Okay'ın ters vuruşunda konuk ekip öne geçti.

Trabzonspor'un o kadar yumuşak, savunma yardımı olmayan bir orta sahası vardı ki... Oulai, Bouchouari ve Muçi öne doğru oynamayı seven, savunma yapmayı sevmeyen üçlü... Böyle olunca Konyaspor orta sahada üstünlüğü hemen ele geçirdi. Folcarelli'nin yokluğu dünkü maçta çok hissedildi. Dün orta sahayı kaybeden Trabzonspor, kanatları da iyi kullanamadı. Orta saha ne defansa, ne de hücuma katkı veremeyince pozisyona girmekte zorlandı bordomavililer. Konyaspor kalecisi Bahadır, acemice yaptırdığı penaltı ile adeta Trabzonspor'un imdadına yetişti.

Muçi'nin yerde kaldığı pozisyona hakem Alper Akarsu nasıl duyarsız kaldı, inanılır gibi değil! VAR olmasaydı, Trabzonspor'un buz gibi penaltısı güme gidecekti. Onuachu'nun penaltı golüyle soyunma odasına beraberlikle gitti Fırtına... Trabzonspor ikinci yarıya daha hızlı başlayınca aradığı ikinci golü de hemen buldu. Onuachu gerçekten mükemmel bir gol attı. Bu gol Papara Park tribünlerini de coşturdu. Bordo-mavililer öne geçtikten sonra hızlı top çevirmeye, önde daha fazla oyuncu ile gol aramaya başladı. Trabzonspor'un Onuachu'yu pamuklara sarması lazım. Bir golcüden çok daha fazlası Onuachu... Dün attığı gollerin dışında takıma liderlik de yaptı.

Batagov, Pina ve Olaigbe ve Mustafa Eskihellaç çok yürekli oyuncular. Bu dörtlü dün çok iyi bir maç çıkardı. Başakşehir maçının kahramanı Muçi, dün de Papara Park'ta sahne aldı. Takımına bir penaltı kazandırdı. Serbest vuruşta neredeyse sıfırdan ağları havalandırdı. Adeta bir Hami Mandıralı golü attı Muçi... Son iki maçta sezonun belki de en güzel gollerini attı Muçi... Trabzonspor farkı yakaladıktan sonra inanılmaz goller de kaçırdı. İlk yarıda vasat bir futbol ortaya koyan Trabzonspor, ikinci yarıda şampiyonluğu iliklerine kadar isteyen bir takım görüntüsüne bürününce TSunami'ye dönüştü. Fatih Tekke, bu genç ve mütavazı kadro ile muazzam işler yaptı şu ana kadar. Kim ne derse desin, zirve yarışının içinde bir Trabzonspor var... Fatih hocanın dediği gibi bu Trabzonspor, birinci de olabilir, dördüncü de... Bu sezon ligde Fatih Tekke çılgınlığı izliyoruz! Futbol güzel ve çılgınlıklarla dolu bir oyun değil mi zaten!