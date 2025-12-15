Sergen’e yazar!

Bir sezonda üç derbide de öne geçip hiç birini kazanamayana ne denir, şanssız mı, beceriksiz mi, kontrolsüz mü, güçsüz mü, eksik mi, fazla mı!? Varın bu sorunun cevabını sizler verin. 4 Ekim'de G,Saray derbisi oynayan Kartal öne geçtiği maçta oyunu okuyamayan Sergen Yalçın'ın kanat oyuncularına rakip forvetleri kovalattırdığı için beraberliği zor kurtarmıştı. 2 Kasım'da Fenerbahçe karşısında 2-0 öne geçen Kartal, Orkun kırmızı kart gördükten sonra, sanki hala gole ihtiyacı varmış gibi, orta sahayı sağlamlaştırmak yerine Bilal ve Abraham'ı sahada tutan Sergen Yalçın'ın hatasının bedelini sahadan puansız ayrılarak ödedi.



Ve dün Trabzon deplasmanında iki farkı buldu ardından gol yedi ama bırakmadı ve sahanın en iyilerinden Cerny'yle tekrar farkı 2'ye çıkardı. Artık sahada başka bir maç var! İki farklı öndesin ve ne Rashica'ya, ne Orkun'a ne de Abraham'a ihtiyacın yok… Kenarda da Demir Ege, Kartal gibi genç orta sahaların yanı sıra yılların tecrübesi Necip var. Çıkar yürüyenleri, al koşanları maçı öyle bitir ama nerde!/ Şapkadan tavşan çıkaracak ya Sergen bey, o sebeple bekliyor… Trabzon baskıyı kurmuş, Ederson stoper, libero oynamayı geçmiş orta saha gibi takılıyor ve kenarda seyrediyor Sergen Yalçın. Sonra ne mi oluyor!? Ne olacak, bu dağa kar dayanır mı, dayanmaz elbet… Ev sahibi atıyor iki golü, yakalıyor beraberliği hatta iki net golü kaçırması muhtemelen kazanabilirdi de. Kim okur bilmem ama bu maç Sergen'e yazar. Öte yandan NBA tadında bir derbi izledik, herkes hücumu düşündü. Keyifli miydi, öyleydi ama futbol sadece hücum değil.