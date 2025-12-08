08 Aralık 2025, Pazartesi ZEKİ UZUNDURUKAN











İşte Trabzonspor bu! Hakem Atilla Karaoğlan, Göztepe'nin sert futboluna izin verdi.

Baktı ki Trabzonspor maçı kazanacak. Skoru 2-0 yaptı.

Devreye girdi. Ofsayt kokan bir pozisyonda Pina'nın omuz omuza mücadelesine kırmızı kart gösterdi.

Çok ama çok ağır bir karardı bu!

Hakemler, takımların sinir uçları ile oynamaya devam ediyor.

VAR Odası'nın da pozisyonu iyi süzemediğini düşünüyorum.

Bu pozisyon kırmızı kart ise her maçta 3-5 kırmızı kart çıkar!



Göztepe tribünlerinin coşkusu yılbaşı kartpostalları gibi güzeldi.

Hem Trabzonspor taraftarı hem de Göztepe taraftarı, fair-playden en güzel örnekleri verdiler.

Helal olsun iki takımın taraftarına da.

Göztepe-Trabzonspor mücadelesi, Premier Lig tadındaydı.

Trabzonspor'un bu galibiyeti, ana sütü gibi helal bir 3 puan oldu.

Göztepe'nin de oyunun son bölümündeki futbolu harikaydı.



Fatih Tekke'ye helal olsun. Muçi'de ısrar etti ve Muçi'yi bir gol canavarına dönüştürdü.

Trabzonspor, bu maça kadar sadece 7 gol yiyen (ligin en az gol yiyen takımı) Göztepe'ye iki güzel gol attı.

Göztepe'nin olağanüstü savunma anlayışına, savunmada güçlü durarak cevap verdi Bordo-Mavililer.

Trabzonspor'u Muçi sahneye çıkana kadar Onuachu taşıyordu.

Son haftalarda golleri ile Muçi devreye girdi ve Trabzonspor'un artık hücum çeşitliliği de renklendi.

Haftaya pazar günü Papara Park'ta oynanacak olan derbide Trabzonspor, Onuachu ve Pina'yı kullanamayacak.

Dün Batagov'un partneri Serdar Saatçi de yürekli futbolu ile alkışı hak etti.



Zubkov, 2. golde Muçi'ye al da at pası verdi. Sahada basmadık yer bırakmadı.

Folcarelli ve Ozan Tufan ikilisi orta alanda çok çalıştı, çok savaştı.

Her şey bir yana, Trabzonspor'un 67. dakikada bir savunma şovu vardı ki, kalbi olan bir daha bu pozisyonu izlemesin!

Göztepe'nin kaleye giden şutlarını Batagov, Serdar ve Ozan üçlüsü saniyeler içinde adeta bir kaleci refleksi ile önledi.

Trabzonspor savaşıyor, çok istiyor şampiyonluğu!

Ama dillendirmiyor bunu! Mütevazı kadrosunu ve yedek kulübesinin zayıflığını göz önünde bulunduruyor çünkü.

Ama Ocak ayında yapılacak 2-3 güçlü takviye, Trabzonspor'u yarışta son maça kadar götürür!

Trabzonspor camiası, bu takımı pamuklara sarıp, sımsıkı arkasında durmalı, sonuna kadar desteklemeli...